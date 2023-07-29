20萬紙鈔全化灰！阿嬤畢生儲蓄塞紙盒　「慘被白蟻蛀爛」朝聖夢碎

▲馬來西亞一名阿嬤將20萬紙鈔放在紙盒卻慘被白蟻啃光。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名老婦將畢生的積蓄收藏在家，不料卻因被白蟻入侵，導致她存放在紙箱裡的30萬紙鈔全部被蛀成廢紙，讓她的人生墜入谷底。

綜合外媒報導，阿嬤的孫子凱魯（Khairul Azhar）最近在Facebook指出，老奶奶為了在2024年去麥加朝聖，將一輩子存下的3萬令吉（約新台幣20萬元）紙鈔全部放在一個紙箱後收藏在家，不料一場蟲害卻讓阿嬤的旅遊夢毀於一旦。

某天，阿嬤心血來潮將她用來裝私房錢的紙盒打開來看時，驚訝發現裡面辛苦存下的紙鈔已全數被白蟻蛀成粉末，剩餘的部分也被啃成了葉子狀，完全認不得鈔票原本的面貌。

凱魯指出，他已嘗試將部分被啃剩一半的紙鈔拿到國家銀行更換，但剩下的另外一半因為難以被辨認，「已經無法挽救了」。凱魯表示，也許這場悲劇是來自上天的一個警示，用以提醒阿嬤不能去麥加，而他也提醒民眾不要把太多現金存放在家中。

凱魯在網上曝光阿嬤的悲慘故事後，瞬間吸引了網友們的注意。不少網友對阿嬤的遭遇深表同情，但也有人提醒，這起事件的關鍵不在於將現鈔存放何處，而在於如何存放，更有網友建議，阿嬤以後應該把錢換成黃金，因為黃金不僅相對保值，也不太容易損毀。