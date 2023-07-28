「和眼鏡蛇接吻」被咬鼻畫面曝！致命毒液竄全身　印尼弄蛇人慘死

▲男子被眼鏡蛇咬中鼻子，毒發身亡。（圖／翻攝自推特，下同）



記者王佩翊／編譯

印尼一名20歲弄蛇人日前在鄉村表演，然而當他一如往常表演到要親吻眼鏡蛇的橋段時，卻突然被眼鏡蛇狠狠咬住鼻子。他痛苦地當場跪地掙扎，不過短短數秒致命毒液就湧入他的血液，使他失去意識。儘管旁人立刻將他送往診所治療，但最終仍在短短20分鐘內毒發身亡。

根據《每日郵報》報導，20歲的穆尼爾（Abdul Munir）是一名來自印尼中爪哇省的弄蛇人，他26日下午在自家附近表演弄蛇術，其中一個環節就是要親吻眼鏡蛇的頭部，然而正當他準備親吻一起表演的眼鏡蛇時，眼鏡蛇突然憤怒地抬起頭來，並狠狠地咬住他的鼻子。

眼鏡蛇的毒液瞬間湧入穆尼爾的全身，而被咬的當下他則是痛苦地跪地掙扎，甚至試圖把蛇拔開。穆尼爾當場失去意識，觀眾隨即將他送往當地的診所，然而強力的毒素已經使他的重要器官癱瘓，診所原本要將他送往規模更大、設備更齊全的醫院搶救，但是他在短短20分鐘內便死亡，根本來不及接受進一步治療。

由於事發當時有觀眾錄下表演片段，因此穆尼爾被蛇咬死的恐怖畫面也瞬間在網路上瘋傳，並震驚外界。從影片中可以看到，在穆尼爾被咬的前一秒，他和眼鏡蛇正在互相對望，沒想到下一秒眼鏡蛇就突然撲向他的臉，當穆尼爾試圖後退時，牠立刻張口咬住穆尼爾的鼻子。

警方表示，穆尼爾平時靠著和幾個朋友到不同的村莊進行巡迴弄蛇表演賺錢，而他的朋友也告訴警察，未來不會再從事這類危險的活動。