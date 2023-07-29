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林投姐走入VR！編舞家打造「巨大女體」　超現實展覽免費入場

▲▼台灣首支以民間故事為題材的舞蹈VR作品，林投姐成為主角，《林相繽紛-從肉身到虛擬的極相與無相輪迴》VR展免費展出。（圖／何曉玫MeimageDance提供）

▲台灣首支以民間故事為題材的舞蹈VR作品，觀眾透過VR，走進林投姐的內心世界。（圖／何曉玫MeimageDance提供）

記者林育綾／台北報導

台灣知名女鬼「林投姐」走入VR，讓觀眾身歷其境走入如鬼魅般的巨大女體，也走進林投姐的內心世界。擅長打造超現實的何曉玫MEIMAGE舞團，如今以林投姐作為發想，將女體肉身成為創作主體，今（29）日起連續2周在台北中山堂展出《林相繽紛-從肉身到虛擬的極相與無相輪迴》VR展，讓觀眾遊歷幽冥世界。

▲▼台灣首支以民間故事為題材的舞蹈VR作品，林投姐成為主角，《林相繽紛-從肉身到虛擬的極相與無相輪迴》VR展免費展出。（圖／何曉玫MeimageDance提供）

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▲作品以林投姐作為發想，將女體肉身成為創作主體。舞者何亭儀在開幕式演出。（圖／何曉玫MeimageDance提供）

《格列佛遊記》的場景如今藉VR科技，讓人們也能身歷其境，而且遊歷的還是如鬼魅般的巨大女體，何曉玫MEIMAGE舞團以林投姐為發想，讓舞者在VR作品中化為巨大的女體，不但是表演空間，也時而如肉塊、時而如藤蔓，這也是首支以民間故事為題材的舞蹈VR作品。

觀眾走入林投姐的「中陰身世界」，片頭一開始，觀者並不知道自己的實際所在的時間與空間，在觀看後發現原來在女性的身體表面上遊蕩，似乎進入了一個廣闊的宇宙，更目睹了一個女性的生命起源和生活。

▲▼台灣首支以民間故事為題材的舞蹈VR作品，林投姐成為主角，《林相繽紛-從肉身到虛擬的極相與無相輪迴》VR展免費展出。（圖／何曉玫MeimageDance提供）

▲編舞家何曉玫則以細膩的視角、超現實手法來創作此作品。（圖／何曉玫MeimageDance提供）

林投姐是台灣女鬼界的知名人物，因為負心漢的背棄而上吊自殺，化身為女鬼；不過在時代流轉下，林投姐的故事衍⽣出諸多版本，累積成為豐厚文化底蘊的故事。編舞家何曉玫則以細膩的視角、超現實手法來創作此作品，她表示，林投姐的故事象徵女性面對父權制度的態度，從仰賴制度安身，到徘徊陰陽之間，乃至漸漸踏上探索自我價值之路，更暗喻著受苦女性擁有強大精神能量。

在展場空間中，也有多元的文化符碼，如黑傘、米藝，再現台灣傳統農業社會、宮廟習俗，還結合8K VR新技術與體感蛋椅的連動裝置，讓觀眾體驗實境舞蹈劇場，更反思身體與真實的意義。

▲▼台灣首支以民間故事為題材的舞蹈VR作品，林投姐成為主角，《林相繽紛-從肉身到虛擬的極相與無相輪迴》VR展免費展出。（圖／何曉玫MeimageDance提供）

▲展覽結合8K VR新技術與體感蛋椅的連動裝置，讓觀眾身歷其境。（圖／何曉玫MeimageDance提供）

近年台灣掀起妖怪潮流，也受到日本電影、動漫與文學呈現的妖怪文化影響，卻很少來自台灣傳統在地的民俗故事元素。《林相繽紛—女性身體從肉身到虛擬的極相與無相輪迴》則回到台灣文化根源，取材自辨識度極高的鬼故事，進一步喚起觀者認識台灣古往今來的華麗與幽暗。

▲▼台灣首支以民間故事為題材的舞蹈VR作品，林投姐成為主角，《林相繽紛-從肉身到虛擬的極相與無相輪迴》VR展免費展出。（圖／何曉玫MeimageDance提供）

▲觀眾坐上體感蛋椅，透過VR走入林投姐的世界。（圖／何曉玫MeimageDance提供）

作品以台灣原創文學為基底，融合舞蹈、科技，跨域整合共創，產生出專業的台灣原⽣內容IP。由何曉玫團隊與作家何敬堯、音樂創作人陳明章、聯經出版社合作；在技術製作方面，則攜手台灣業界頂尖8K立體VR多元內容供應商Funique VR Studio拍攝製作。等於從創作孵化、製作執行、到實體播映、再進軍國際交流參展，均由台灣在地所培育舞者及技術供應商一手製作。

《林相繽紛-從肉身到虛擬的極相與無相輪迴》VR展覽將於7月29日（六）至8月11日（五）在台北市中山堂展出，免費參觀，可上官網報名VR體驗

【展覽資訊】
《林相繽紛：從肉身到虛擬的極相與無相輪迴》VR特展
日期：2023年7月29日（六）至2023年8月11日（五）
時間：10:00~17:00
地點：中山堂2樓第一展覽室 （台北市中正區延平南路98號）
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林投姐VR何曉玫MEIMAGE舞團台北中山堂何曉玫

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