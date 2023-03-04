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Meta虛擬實境頭戴裝置將降價！　高階機種不到1千美元就能入手

▲臉書母公司Meta Platforms。（圖／路透）

▲臉書母公司Meta Platforms。（圖／路透）

記者林淑慧／台北報導

為擴大虛擬實境頭戴裝置的普及率， Meta Platforms在推出 Quest Pro數月後，官方於3日宣佈將調降Quest 2和高階版Quest Pro的售價，其中高階機種Quest Pro的售價將降至1千美元以下即能入手，吸引不少果粉關注。

《華爾街日報》報導， Meta Platforms於去年十月推出虛擬實境頭戴裝置，將自明（5）日起調降售價，其中原價499.99美元的256GB版的Quest 2，售價將降至429.99美元，而128GB的Quest 2售價仍將維持400 美元。

高階機型方面， Meta Platforms指出，原價1499.99美元的 Meta Quest Pro將降至999.99美元。《華爾街日報》指出，新售價明日將在美國和加拿大上路，其餘地區則自本月15日起適用新價格。

另外，蘋果今年有望推出混合實境產品，Meta對VR領域也正急起直追，日前併購位於德國的智慧眼鏡公司， Luxecel將所有機能擺進一副眼鏡之中，以解決過去操作AR、VR須透過沈重頭盔的痛點；業界認為，此技術若能有效突破，可望加速元宇宙的發展。

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