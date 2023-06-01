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快訊／Meta最新VR+MR裝置Quest 3來了　可透視環境、效能提升兩倍

▲▼Meta,VR,MR,Quest 3。（圖／翻攝自 Meta）

▲ Meta 公開第三代 VR+MR 裝置。（圖／翻攝自 Meta）

記者樓菀玲／綜合報導

Meta 在稍早之前公開了自家最新的 VR／MR 頭戴式裝置「Meta Quest 3」，並預計在今年秋季正式上市，售價 128GB 版本售價 539.99 美金（約新台幣 16,568 元）起。

作為 Quest 2 的後繼機種，Meta Quest 3 採用了更高解析度的顯示器和薄型光學技術，讓遊戲畫質表現更加細緻，機身內建與 Qualcomm 共同開發的次世代 Snapdragon 晶片組，圖形處理能力比前一代產品 Quest 2 提高兩倍以上，以更流暢的效能和精細的畫面，讓玩家宛如身歷其境的遊戲體驗。

據了解，新款 Quest 3 的光學設計比 Quest 2 輕薄 40%，附贈全新設計的 Touch Plus 控制器，讓使用者可以更自然地操作，並採用了 TruTouch 震動技術，強化使用者的觸覺體驗。

▲▼Meta,VR,MR,Quest 3。（圖／翻攝自 Meta）

▲▼Meta,VR,MR,Quest 3。（圖／翻攝自 Meta）

▲ Meta Quest 3。（圖／翻攝自 Meta）

本次 Quest 3 最大亮點在於透視功能，讓使用者在戴著裝置的狀態下仍然能清楚看到周圍環境，並且看到的畫面還是彩色影像，跟隔壁棚 PS VR 2 的黑白畫面有著極大的不同。再者，Quest 3 可透過 Meta Reality 技術，讓真實世界與虛擬世界無縫融合，藉由機器學習和空間識別技術的結合，使用者能同時掌控虛擬和真實世界。

Meta Quest 3 預計在今年秋季上市，更多詳細資訊將在 9 月 27 日舉行的 Meta Connect 活動中公布，隨著 Quest 3 的公布，前一代產品 Quest 2 的價格將在 6 月 4 日之後開始降價，以更便宜的價格販售舊型裝置。

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