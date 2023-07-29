日本人妻邀吃飯「帶一家老小出席」　吃飽閃人！他原地慘付2萬

▲日本人妻邀約吃飯，帶了全家人出席，最後沒付錢就落跑。（示意圖／非新聞當事人／記者施怡妏攝）



網搜小組／劉維榛報導

「有這種朋友真的很煩人！」一名網友抱怨，同學嫁到日本當人妻，得知原PO要去當地，便主動邀約吃飯，結果先是放鳥原PO，隔天現身餐廳時，同學竟帶了全家大小出席，「搞得很像她們家的家庭聚餐」，更傻眼的還在後頭，吃完後同學就閃人了，留下原PO付帳，換算約2萬多新台幣。

一名網友在臉書《日本旅遊公社》表示，去東京之前，他有在臉書預告要旅遊一周，而嫁去日本的同學得知後，就來邀約聚餐，當時原PO敷衍回應「去了再講」，但到了東京後，同學表示要從大阪飛來找原PO，且一副誠懇強調要拿東西給原PO和順便請吃飯，於是原PO才答應邀約，殊不知根本惡夢一場。

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約好地點後，原PO卻空等了1個半小時，遲遲未出現的同學說臨時有事。改約隔天後，同學帶了一家老小出席，還點了海鮮、昂貴的酒，明明是同學聚餐，「搞得很像她們家的家庭聚餐，而我卻像個局外人一樣。」

吃飽後，同學說要去別的地方逛街，而原本要給原PO的東西，因她急著出門所以沒帶，表示明天再給。到了付帳重要時刻，同學只說「我們先走了」，完全沒有要掏錢的意思，原PO只能硬著頭皮付了約2萬多元新台幣，「連要付錢的話都省略，真的讓人很氣！」

原PO火冒三丈痛罵，同學還沒結婚時，每次見面也常故意說要請客，但又忘記帶錢，總是要求先代墊之後再轉帳，「結果根本沒有...好幾次這樣了！」殊不知嫁到日本後，對方貪便宜的性格依舊沒變，「有這種朋友真的很煩人！」

文章曝光後，不少網友也看不下去，「有夠無恥的人耶，你應該臭罵他一頓之後封鎖他，順便跟共同朋友宣傳他的爛事，不然這種垃圾都會做賊喊抓賊的」、「脾氣真好，這種直接封鎖啊留著幹嘛」、「這是鬼故事嗎？七月還沒到」、「回台前再約他一次，這次你先離開吧」、「你真的是盤子，2萬元的價格，都可以再去一次日本了」、「到日本還要拗，直接封鎖吧」、「這篇建議tag他，並附上照片及名字，讓大家認識他」、「直接絕交！沒那麼缺朋友」。

其他網友則反酸，「被騙第一次該『罵人』，被騙第二次該『認栽』，被騙第三次該...被笑」、「連續被騙都沒警覺？你有被虐待狂」、「一點都想不同情你，都已經上那麼多次當了」、「你自己也有問題...不想吃你都不行」。

不過也有人質疑真假性，「一家子大阪飛東京的機票錢？」「從大阪去東京，日本國內機票或新幹線亦或者過夜巴士，那交通費就很可觀了，怎麼還會想攜家帶眷的跑這麼遠吃頓飯」、「只有我覺得這文章是瞎掰的嗎」。

▼女同學嫁到日本。（示意圖／非新聞當事人／記者蔡玟君攝）

