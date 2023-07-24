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遊日代購15支吹風機　妹子堅持帶回台「不然很丟臉」：水果會退掉

▲▼日本旅遊,淺草,雷門,日本,東京,。（圖／記者施怡妏攝）

▲女網友堅持要帶15支吹風機回台。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友與男友去東京旅遊，幫朋友代購15支吹風機，還買了10顆水蜜桃和2串葡萄要帶回台灣，結帳時錢不夠，便請男友出錢當作禮物，因為行李箱放不下想借放男友那，卻被冷處理，還被丟包在飯店，貼文被網友罵翻，她無奈再PO文，「第一次出國，不知道有這麼多規定」，並堅持帶15支吹風機回台。

該名女網友在臉書「日本旅遊公社」發文，幫朋友代購吹風機，還買了水蜜桃跟葡萄要帶回台灣，結帳時錢不夠，還有9支吹風機未結帳，於是詢問男友要不要當作禮物送給她家人，男友氣炸當場走掉，最後男友寫欠條才願意借錢，怕她回台灣後賴帳，回去整理行李時因為放不下想借放男友那，對方直接不回應，還把她丟包在飯店。

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貼文引起大批網友討論，許多人砲轟「公主病真嚴重」。不久後，女網友又在社團發文，這是她第一次出國，做的功課只有旅遊美食相關，「根本不知道有那麼多規定」，也決定把水果退掉，但吹風機她堅持要帶回台灣，「因為我已經答應朋友跟家人了，我丟不起臉」。

▲▼京都清水寺清水坂，日本旅遊，京都旅遊，日本和服，穿和服體驗，京都旅遊，浴衣，浴衣體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲許多台人喜愛去日本旅遊。（示意圖／記者蔡玟君攝）

女網友直呼，「如果要繳稅也沒關係，錢不夠我先叫男友幫我出就好了，反正我也有寫欠條給他了，到時一起算就好」。另外，她吵著要去吃北海道的海鮮，男友卻說東京吃也一樣，讓她很失望，「我也是真的不知道東京離北海道很遠，因為我男朋友本來就該把行程規劃好」。

兩人大吵一架後，男友至今還是不跟她說話，她整天都待在飯店，還沒有到外面逛街吃東西，「只有到樓下小七買泡麵，我要怎麼樣才能跟他和好？讓他帶我去逛街吃飯？」

貼文曝光，網友們直呼荒謬，「去日本就好好享受行程，幫人家代購太累了啦」、「建議先查一下會被海關課多少税吧，沒意外會被視為販售行為（數量異於常人），另外加課營業税」、「真心的建議妳要退的話退吹風機，水蜜桃畢竟是食品，退貨觀感會比較差」。多數人仍認為是創作文，「都說劇情差了回去改，居然還有續集」、「把15支吹風機拍出來，林北才相信是真的」。

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