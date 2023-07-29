金溥聰嗆「看不起」　羅智強無奈嘆：擔不起！好像成國民黨罪人

▲羅智強。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

侯友宜競選辦公室執行長金溥聰日前點名，台北市立委參選人羅智強提出政黨輪替大聯盟構想是在滅自己威風、長他人志氣，還質疑律師陳長文寫「侯應發起政黨輪替大聯盟」是遭羅志強指使。對此，羅智強28日表示，他現在真的很無奈，用四個字形容就是「無所適從」，他唯一的罪就是跟隨國民黨主席朱立倫提了非綠大聯盟，但現在好像成為全國民黨的罪人，坦言「我擔不起！」

羅智強28日在節目《新聞大白話》中強調，他就是支持侯友宜，侯友宜辦公室在過去這幾個月來，只要有傳達希望他辯護什麼，他一定辯護，「但我真的很無奈，用四個字形容就是『無所適從』。」

對於國民黨立委參選人林金結因與鴻海集團創辦人郭台銘同台，被新北市黨部考紀會認定違反黨規，而給予嚴厲口頭警告。羅智強表示，他不僅沒有同台郭台銘，也沒有同台民眾黨主席柯文哲，在任何場合也都支持侯友宜，質疑「那為什麼今天我是被清算的目標？我無所適從，唯一的罪就是跟隨朱立倫，提了非綠大聯盟。」

羅智強坦言，如果國民黨認為不整合也能贏，「那可以！我跟隨朱倫主席的意志，政黨輪替大聯盟你不喜歡這個名字沒關係，我就不講了，三個禮拜不上政論，我也不開記者會，嘴巴閉了三個禮拜。全代會中朱立倫講執政大聯盟，我也不過在政論節目上附和朱立倫與陳長文，可是今天我好像成為全國民黨的罪人，我擔不起！」