從認識孩子大腦出發！門諾早療親職團體課程　慢飛天使路不孤單

▲「烤出幸福滋味」活動，邀請家長及孩子一起體驗烘焙的樂趣。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

陪孩子一起動手做棒棒糖、烤餅乾，享受親子時光！看著雙胞胎女兒的笑容，黃媽媽內心感到相當欣慰。門諾醫院兒童發展聯評中心為增進親子間的互動，特地舉辦「烤出幸福滋味」活動，邀請家長及孩子一起體驗烘焙的樂趣，除了藉此讓孩子體驗烘焙樂趣、提升孩子專注力，也幫助家長們放鬆心情，彼此分享激勵，紓緩內心壓力。

▲▼除了讓孩子體驗烘焙樂趣、提升孩子專注力，也幫助家長們放鬆心情，紓緩內心壓力。



聽完了烘焙老師的詳細解說，小朋友們迫不及待的動起手來，不論是揉麵團烤餅乾，或是手做棒棒糖，小朋友臉上滿是期待。身為雙胞胎的黃媽媽表示，姊妹倆在三歲時被評估有社會情緒及與社交互動能力遲緩的情形，當時除了積極地帶孩子參與活動外，為了提升自己，開始參與早療的相關課程及活動，不到半年，她將所學運用在孩子及自己身上，也看到了雙胞胎明顯的改變。她說，非常感謝醫院能夠舉辦這樣的活動，每次的課程參與不僅獲益良多，也透過與其他家長的交流分享，獲得更多的實務經驗，看到孩子們一次次的進步，內心除了喜悅更多的是對孩子的信心。





另一位佑佑阿嬤則分享，孫子在三歲時被評估有構音問題、精細動作能力臨界發展遲緩及專注力不足，經由早療團隊的規劃與安排，從語言治療課程到職能治療，不到三個月的時間，不僅讓全家人看到了佑佑的進步，也藉由親職的團體課程中，讓親子間的互動更親密，同時家長也在過程中學習察覺與感受，進而練習自我情緒的調節與釋放。





門諾醫院社工師郭雅文表示，發展遲緩兒童的家長經常對於兒童的生活方式調整、問題行為的出現、親職教養方法及情緒困擾等提出疑問，甚至很多家長在一開始是驚慌失措的，也有家長無奈的說，已經很盡力卻不見孩子的改善。面對家長的無助與內心的壓力，門諾醫院兒童發展聯評中心與心理師合作，自今年5月起開辦一系列的家長團體課程，期盼透過專業心理師的分享，從認識孩子的大腦出發，更進一步學習如何適當的溝通與協助調整孩子的外顯行為。



郭雅文進一步說，家長團體課程的安排，除了促進家長於親職教養上的自我察覺，也期盼藉由家長間彼此的經驗分享，達到互相激勵的目的。其親子活動的舉行，不僅讓家長有實際練習的機會，還能透過與心理師一起討論，了解孩子真正的需求，從中尋找出最適合的引導方式，讓親子關係能夠更緊密融洽。