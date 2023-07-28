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論文抄襲遭撤學位！蔣絜安1200字訴始末「是強暴脅迫下不當作為」

▲民進黨前立委、現任民進黨客家事務部主任蔣絜安被台大認定抄襲，並撤銷學位。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨前立委、現任民進黨客家事務部主任蔣絜安被台大認定抄襲，並撤銷學位。（圖／記者黃克翔攝）

記者閔文昱／綜合報導

新黨立委參選人游智彬日前爆料，民進黨客家事務部主任蔣絜安的台大國發所碩士論文涉抄襲，論文部分內容甚至與新聞報導內文一模一樣，台大也以最速件回函，撤銷蔣的學位。對此，蔣絜安28日晚間也在臉書發出超過1200字的長文，指論文抄襲是在「強暴脅迫下不當的作為」，向社會大眾致歉。

蔣絜安臉書全文如下：

我在擔任桃園市政府客家事務局局長之前，便致力於拼布藝術創作，並且以台灣意象創作得到國際大獎的肯定，我始終期待能使這項藝術創作能有更深的台灣文化底蘊，因此我懷抱這份情感與對文化傳承的期待，10年前抽空到中央大學就讀客家學院碩士在職專班。熟料求學期間便遇到新聞界的前輩薛雲峰先生，薛先生以台大老師的身份接近我，藉著課堂後的學術討論知曉我的論文方向。103年我有幸被拔擢為桃園市政府客家事務局局長，薛先生表示自己失業多年，希望能進入市府一起推動客家相關事務與政策，我認為他的學經歷足堪此任，又同情他懷才不遇，便舉薦他擔任客家事務局的機要秘書。

孰料，他任職後，不僅態度不良、行跡惡劣，上班時經常酒氣沖天、遲到早退，我以首長身份多次提醒他，他不僅回之以怒目與惡言，甚至公然批評謾罵長官同仁。我勸導糾正他時，他常常私下ＰＵＡ我無法獨力完成純學術性的論文，並主動提出願意協助整理資料與文字草擬，同時並表示他多年來已藉此行徑遊走官場與學界，他也藉此與女性朋友交往，協助畢業取得學位，包括他現任同居女友。在我以為我對論文仍掌握主導權的情況下，我們的關係愈形惡劣，他多次反過來恐嚇威脅我，並趁我論文口試即將屆期的急迫性，強迫我接受他的「好意」。

中央大學的論文主題是關乎我前半生的志業，所有訪談與構想都是我親力親為，然而薛先生在學術與客家的包裝下卻藏著情緒勒索與操控女性的狼子野心，在他因素行不良被人檢舉遭市府革職後，他便將所有怨懟歸咎於我。我這幾年來無一不活在被他脅迫的惡夢中，無論在就任客家事務局局長或是擔任立法委員期間，都活在他的陰影與威脅之下，我能謹守的只有公器不得私相授受的廉能與客家硬頸不屈的氣魄，也拒絕酬庸性的預算編列。這也是我後來再去報考台大國家發展研究所碩士在職專班的原因，我期待能有純淨無私的研究環境與充裕的時間，培養我獨立研究的專業能力。

公公鍾肇政是我永遠敬佩的長輩及典範，生前對我疼愛有加，翁媳緣份不會因為任何因素而有所改變。公公去世時，我並無一官半職，尚需負擔生活費與子女學費，治喪事宜是由蔡英文總統公開肯定公公是國家文化資產，指示由政府成立治喪委員會，以表彰公公一生對國家社會的貢獻。我身為家屬與晚輩，對總統、桃園市政府及社會各界的弔唁與默哀至為感謝，但是對於政治性的不實攻擊，中傷公公清譽，則讓人痛心及遺憾。此等有心人士別具目的之不實爆料及扭曲事實之公然誹謗，我將保留法律追訴權。

今天我以沈痛但無悔的心情把所有的事說出來，也對我在強暴脅迫下不當的作為向社會大眾致歉，我放棄我的碩士學位、也主動向賴主席辭去客家事務部主任一職，我不會改變我對客家的初心與對學術的憧憬，但我唾棄同黨同志與學術掮客的脅迫與傾軋，包括我的副手、與薛先生關係匪淺的邱女士。我在學術上犯的錯誤，我誠心接受學校與社會大眾的指正，我也呼籲台灣社會認真看待這種利用資訊與職位不對等的權勢傾軋，希望每位莘莘學子都能有更好的學術環境與可期待的未來。天佑台灣！

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