李家超被美國禁止參加APEC　陸方：強烈不滿和堅決反對

▲香港特首李家超。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國《華盛頓郵報》27日報導，華府已決定禁止香港特首李家超出席11月在舊金山舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）。對此，中國大陸外交部發言人毛寧28日表示，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。

毛寧在例行記者會上提到，眾所周知，APEC東道國負有讓所有成員代表順利參會的責任和義務，「美方對包括李家超行政長官在內的中方人員實施非法無理制裁，本就是嚴重違反國際關係基本準則的霸凌行徑。」

▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）



毛寧指出，美方以此為由拒絕邀請香港特區行政長官赴美參加APEC會議，是錯上加錯，悍然違反APEC規則，嚴重違背美方辦會承諾，「中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。」

毛寧強調，「我們要求美方立即糾正錯誤做法，解除對李家超行政長官等特區官員的制裁，履行APEC東道主應有責任，按慣例邀請李家超行政長官與會，確保包括中國香港在內的APEC所有成員代表順利參會，停止破壞APEC團結合作。」

毛寧還說，中方將堅定維護中國香港參加APEC會議的正當合法權利。

根據《華盛頓郵報》報導，美國財政部2020年8月7日宣布制裁11名侵犯人權及損害香港自治的陸港官員，其中包含了李家超，這也令他無法參加11月在舊金山舉辦的APEC會議。