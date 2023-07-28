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私訊「高雄湯姆熊」颱風天有開嗎？率真1句話...網狂刷：羨慕小編

記者曾筠淇／綜合報導

杜蘇芮颱風帶來風雨，高雄連續兩天放颱風假。就有網友私訊「湯姆熊歡樂世界－高雄鳳山店」粉專，詢問27日會不會因颱風假停止營業？結果小編回覆後，下一句話引發一票網友熱議，直喊「羨慕小編！」

網友26日晚上投稿臉書粉專「告白音Game」，直呼「告白鳳湯小編！」從圖片可見，該網友詢問小編「請問明天（指27日）有因颱風停止營業嗎？」粉專自動回覆後，小編接著回應「沒有喔～照常營業唷！」

該網友得知後，就說「辛苦了，颱風天還要上班」。小編便貼心表示，「玩家們來的路上要小心風雨唷！」接著又回覆上一句話，透露「其實小編剛好明天（指27日）休假哈哈哈哈」。

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小編這句話，意外掀起網友討論，「平常打哈哈哈哈不一定有在笑，但我想小編的哈哈哈哈一定是真心的」、「小編好可愛，給我來一打就好」、「我看得出來他那個哈哈哈哈超級真心」、「要上班，還不是因為有人會去問颱風天有沒有開」、「小編人真好」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／告白音Game）

▲不少網友直呼「羨慕小編」。（圖／翻攝自Facebook／告白音Game）

其中還有一票網友狂刷「羨慕小編！」但就有人不解，「留言一片羨慕個啥？輪休遇上休息天颳風很X北耶，原定的活動都得取消」。該留言也釣出「湯姆熊高雄鳳山店」小編留言回應，「沒事、沒事！沒有行程，可以羨慕都來羨慕、一起羨慕」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／告白音Game）

▲小編今天要上班。（圖／翻攝自Facebook／告白音Game）

不過，小編稍早卻留言表示，「風雨還沒走，但是小編今天（28日）要上班了，我是可悲小編」。

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