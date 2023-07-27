用「柯南金句」比喻北流爭議！文化部長史哲：真相只有一個

▲文化部長史哲。（資料照／記者黃克翔攝）

文／中央社

第22屆漫畫博覽會今天開幕，一連5天活動估有60萬參觀人次、新台幣3億元營業額，文化部長史哲與台北市長蔣萬安見證首日開幕人潮，史哲另以動漫金句「真相只有一個」比喻近來的北流紛擾。

台北流行音樂中心工程履約爭議款1.9億元問題，史哲會前受訪表示，這個事情已經講非常清楚，今天是動漫的場合，「真相只有一個」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

史哲在記者會則致詞表示，漫畫已是產業一環，就和流行音樂一樣，都在人們成長過程留下共同記憶，「今天來到現場我就想到最近雖然有一些紛紛擾擾，但是我都想起柯南提醒我們的話：『真相只有一個』所以我就整個放心了。」

台北流行音樂中心由文化部委託台北市政府代辦興建，因工程數度延宕，專案管理及監造廠商向市府提出履約爭議調解，金額共新台幣1.9億餘元，在去年柯文哲市長任內成立，但至今仍未付款，引發朝野攻防及監委申請調查。

史哲也引用動漫「灌籃高手」著名台詞「現在放棄比賽就會結束了」，他說，台灣受日本動漫影響深遠，以文化部立場，除產業之外，會更重視台灣IP、原生台漫的發展，漫畫告訴大家，不去戰鬥，就會失敗，就不會贏，「現在放棄比賽就會結束了。」

中華動漫出版同業協進會今天舉行第22屆漫畫博覽會開幕記者會，包含民進黨籍立法委員鄭運鵬、賴品妤、蘇巧慧，文化內容策進院董事長蔡嘉駿、台北市文化局長蔡詩萍等人皆出席與會，日本傑尼斯男團Travis Japan也跨海來台與吉祥物「漫寶」同台熱舞。

蔣萬安致詞表示，今天沿路走進漫博會場看到滿滿人潮，甚至更勝COVID-19疫情前，動漫產業每年最重要的盛事包含台北國際動漫節與漫博，動漫節總參觀人次約40萬，營業額新台幣1億元，漫博疫情前則有50萬人次，「今年突破沒問題，預估營業額也會突破3億元。」感謝與會夥伴努力，才有如此成果。

中華動漫出版同業協進會理事長康振木表示，此次展會打破紀錄，利用世貿一館全館展出展會，共有1200個攤位、125家廠商，參展商外舞台場次也創新高，共有56場簽名會、20場舞台表演等，為台北創造更多人氣。

第22屆漫畫博覽會今天起於台北世貿一館展開至31日。