杜蘇芮肆虐國定古蹟五妃廟建物受損　各戶外園區災損嚴重啟動緊急搶修

▲杜蘇芮颱風來襲，國定古蹟五妃廟因金龜樹傾倒造成中脊壓樑毀損，雖未影響古蹟結構與風貌，文化局已經已經通報文資局，啟動緊急修復機制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

杜蘇芮颱風來襲，對台南市造成不少災情，28日雖然停班停課，但文化局仍動員各場館巡視及處理災情，其中國定古蹟五妃廟因金龜樹傾倒造成中脊壓樑毀損，雖未影響古蹟結構與風貌，文化局已經已經通報文資局，並已會同專家實勘，啟動緊急修復機制。

另外，此次因狂風豪雨嚴重，也對戶外空間造成嚴重災情，總計各園區有將近一百棵樹木倒伏；其中，總面積達56公頃，擁有超過5千棵樹木的山上花園水道博物館，就有70棵各類樹種全倒或半倒，由於不少傾倒的樹木就位於通道及入口，館方從明日起將封園3天整修；另外隆田文化資產園區也有20棵樹木傾倒，園區也將在明日封園1天，至於其他展館則未受影響，29日起正常營運，文化局呼籲遊客注意相關訊息。

文化局長謝仕淵一早就前往各園區視察，他指出這次風雨實在太大，雖然事前人員做了相當多的準備工作， 但還是無法避免，有不少倒伏的樹木，是連支架都被吹倒，可見強風威力。他也提醒員工，目前以確保安全為第一原則，再依照古蹟與老樹等專業技術與倫理原則來處理，儘速完成災後復原。