直擊／高雄百貨開門營業！人潮排隊等用餐　櫃姐冒雨上班不開心

記者許宥孺、陳宏瑞／高雄報導

杜蘇芮颱風強襲南台灣，高雄市政府今(28日)清晨臨時決定停班停課，百貨業幾經考量也宣布於下午2點再開門營業。記者直擊，有民眾不到2點就在門口等候，而連鎖餐廳也陸續湧進人潮候位用餐，但一名櫃姐無奈表示，上班途中風雨變大，淋了一身濕，坦言「有點不開心」。

▲北高雄一家百貨開門營業後，美食街有不少民眾覓食（圖／記者陳宏瑞攝）

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因應市府宣布停班課，高雄市各家百貨今早也緊急宣布「12點前暫停營業」，並觀察風勢雨勢後，陸續宣布延至下午2點恢復正常營業。漢神百貨、漢神巨蛋為14:00-22:30；義享時尚廣場為14:00-22:00；夢時代為14:00-22:30；大立百貨為14:00-21:30；大遠百為14:00-22:00；新光三越左營店、三多店為14:00-22:00；而SOGO百貨高雄店則宣布停業一天。

▲▼百貨開門後，陸續湧進人潮。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者下午近2點前往北高雄一家百貨，直擊現場雖還未營業，但已經有民眾在門口排隊等候開門，開店營業後，店內逛街的民眾並不算太多，不過幾家連鎖餐廳已有不少人排隊等候用餐。

一名在超市上班的員工表示，公司一大早就有通知今天會延後上班，原本是通知12點上班，後來又改成下午2點，「改來改去，有點煩」。另一位櫃姐則無奈表示：「服務業就是這樣，認了！不過剛剛要上班的途中，剛好風雨又變大，淋得一身濕，覺得有點不開心。」

▲連鎖餐廳前有不少民眾候位用餐。（圖／記者陳宏瑞攝）