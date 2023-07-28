杜蘇芮強襲！高雄荖濃溪水暴漲沖毀臨時便道　災區撤離3219人

▲台20線南橫公路梅蘭明隧道下方的的臨時便道遭沖毀。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

杜蘇芮颱風強襲南台灣，高雄山區連日雨勢強大，荖濃溪發生溪水暴漲，台20線南橫公路梅蘭明隧道百米臨時便道遭沖毀，公路總局已將道路改回主線，目前未影響山區部落聯外交通。民政局統計，截至今(28日)，針對災害潛勢地區已撤離3219人。

杜蘇芮颱風狂襲，造成高雄市發生800件路樹倒塌、16件廣告招牌掉落、6件積淹水、22件交通號誌損壞。昨晚因颱風路徑改變，深夜開始風雨交加，市區不斷發生路樹傾倒，公園處緊急投入115人次、90車輛機具進行搶災，盼迅速恢復道路通暢。

▲高雄深夜陸續傳出路樹倒塌。（圖／記者吳奕靖翻攝）

山區部分，因荖濃溪水暴漲，昨(27日)台20線南橫公路梅蘭明隧道下方的的臨時便道遭沖毀。公路總局表示，目前被淹沒的便道是施工需求的臨時便道，在杜蘇芮颱風來襲之前，工務段已調整施工順序，將道路改回台20線梅蘭明隧道主線通行，目前主線通行良好，並無影響山區部落聯外交通。

民政局統計，截至今(28日)上午9點，高雄市各區公所針對災害潛勢地區已完成撤離3219人，包括發布土石流黃色警戒之桃源區保全對象432人已全數撤離完成。