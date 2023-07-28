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杜蘇芮剛走！「卡努」外圍環流+西南風接力強襲　降雨最劇時間曝

▲▼氣象局14:40說明杜蘇芮颱風最新動態及卡努颱風預測。（圖／翻攝氣象局直播）

▲氣象局14:40說明杜蘇芮颱風最新動態及卡努颱風預測。（圖／翻攝氣象局直播）

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮颱風慢慢遠離，氣象局預計今(28日)下午5時半解除海陸警，另一個輕颱「卡努」生成，氣象局表示，卡努未來將朝琉球海面、華中沿海前進，預計下周二、三(8月1日~2日)離台灣最近，東部有午後雷雨，下周四、五(8月3日~4日)西南風帶來水氣，中南部將有降雨。

氣象局預報員劉宇其表示，杜蘇芮颱風位置下午2點在金門北北西方120公里，颱風未來會以較快速度往北北西方向前進，暴風圈目前仍籠罩金門、台灣海峽，金門還是有8級陣風，風力雖減，陣風仍大，隨颱風北移，預期下午5點半前後金門和台灣海峽將脫離暴風圈，將解除陸上海上警報。

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劉宇其指出，颱風逐漸遠離，外圍環流帶來降雨持續當中，颱風東邊偏南風帶來相當多水氣，移入時造成短延時降雨，時雨量40到50毫米，氣象局持續對東部、南部、澎湖、金門發布豪大雨特報，花蓮、台東、高屏山區等有豪雨，今天到入夜偶有較大雨勢，天氣相當不穩定，除雨勢沒有明顯緩和，風浪也要特別留意。

▲▼氣象局14:40說明杜蘇芮颱風最新動態及卡努颱風預測。（圖／翻攝氣象局直播）

▲氣象局14:40說明杜蘇芮颱風最新動態及卡努颱風預測。（圖／翻攝氣象局直播）

至於未來一周天氣，劉宇其表示，今天凌晨2點東南方2千公里處「卡努」颱風已經生成，未來路徑預報，「卡努」會先偏北北西前進，周日和下周一(7月30日~31日)轉向偏西北西到琉球海面，下周三(8月2日)接近華中沿海，下周二、三「卡努」最接近台灣，外圍環流可能會影響台灣天氣。

劉宇其說，未來一周天氣不穩定，各地時晴時雨，明天周六和周日(29日~30日)雖杜蘇芮已遠離，但水氣仍多，各地偶有短暫陣雨，午後雷雨較大，尤其目前山區累積相當多雨量，之後前往要山區遇到較大降雨要小心。

下周一水氣稍微減少，劉宇其說，下周一西部降雨集中清晨上午，午後山區、東部有午後陣雨；下周二、下周三「卡努」靠近華中沿海，離台灣接近，外圍環流帶來降雨，東部有午後雷雨，下周四、五受西南風影響，中南部天氣不穩定。

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