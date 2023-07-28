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工作自由沒人管月賺6萬沒問題　年輕人當運將有增加趨勢

▲▼工作自由沒人管月賺6萬沒問題，年輕人當運將逐漸增多趨勢。（圖／台中警方提供，下同）

▲▼工作自由沒人管月賺6萬沒問題，年輕人當運將有逐漸增多的趨勢。（圖／台中警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名20多歲的陳姓男子說，他月前取得計程車執業登記證後，一周開6天、每天跑12小時，扣掉所有開銷成本，可淨賺5、6萬元，工作自由，沒人管，如果勤奮一點，還可再多個2萬；台中市交通大隊表示，以往每月大約有160人報名執業考試，如今人數暴增，目前每月已開放360人，以6月份為例，180個報名者中就有40人是30歲以下，顯見開小黃不再是退休人的選項，年輕運將已成趨勢，而這跟疫情緩和、景氣不佳有關。

▲▼工作自由沒人管月賺6萬沒問題，年輕人當運將逐漸增多趨勢。（圖／台中警方提供，下同）

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台中市警察局交通大隊表示，要取得計程車駕駛資格，要先通過3關，年滿20歲，考取普通駕照後，要到監理站考過職業駕駛執照，接著再到交通大隊考執業登記證，執業考照考2科，分別是地理環境、交通法令，70分以上即可。

雖然分數不高，但也不是每人都可以報考，公共危險罪12年內、殺人、恐嚇、據人勒贖、重傷害、妨害性自主等重罪都不具資格。

隨著疫情緩和，不再禁止與人接觸，更重要的是，經濟不景氣，計程車運將門檻低，可正職、可兼差，工作彈性，自己就是老闆，自己決定上班時間，讓自己多一份收入，改善家計，曾有1名勤快的年輕運將，每月營收高達11萬，扣掉車貸、油料、零件等成本開銷，可淨賺7萬多，因此吸引愈來愈多年輕人加入。

交大表示，中彰投地區以往大約都只有160人報名，6月份暴增，因此報名數開放至180人，而且7月、8月和9月連續3個月，報名人數都增加1倍，也就是360人。

警方說，考生可在上班時間辦理報名，檢附身分證正本、職業駕駛執照正本、最近3個月內2吋相片2張、報名費300元，經審核符合資格後發給准考證，警政署正研議開放網路報名，增加考生另一個報名管道，提升便利性。

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