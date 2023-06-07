沒在怕！未禮讓行人5個月開罰5千萬　台中長髮女仍被撞飛斷手

▲▼台中警方統計今年至5月底，開出1萬4千張紅單，為國庫進帳5千萬，取締績效全國第二。（圖／台中警方提供，下同）
記者鄧木卿／台中報導
台中市沙鹿區1名長髮女子走過斑馬線時被機車撞飛，造成雙手骨折，再度引起社會關注行人安全。台中市警察局交通大隊統計，今年統計至5月底，針對汽機車不停讓行人優先通行共開單14093張，每天平均開出94張，罰款最高合計5千萬元，台中市取締成效全國第二，警方表示，交通部已著手修法，如果造成死傷最高可罰36000元，最快7月上路。
6月6日晚間8點42分，1名女子走過沙鹿區沙田路124號前，被吳姓男子騎乘機車撞倒，女子全身擦挫傷，意識清楚，送往光田醫院救治。
行人安全再度受到社會重視，台中市交通大隊不但公布全市前十大行人高發事故路口，並統計今年至5月底，針對汽機車行經行人穿越道不暫停讓行人違規高達14093件，每天平均94張，汽車罰款3600元，機車1200元，合計最高可為國庫進帳5千萬元。
交通大隊表示，交通部已於5月26日預告將修正違規裁罰基準，以汽機車不停讓行人為例，汽車罰款提高至6000元，機車3600元，一旦造成死傷，最高可罰36000元，可吊銷駕駛執照，預計7月上路。
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