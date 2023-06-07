沒在怕！未禮讓行人5個月開罰5千萬　台中長髮女仍被撞飛斷手

國民黨立委游毓蘭今（6日）率6名國民黨籍市議員在立法院國民黨團記者室舉行「人本交通 電桿電箱地下化 行人路權最大化」記者會，指出去年交通事故發生高達37萬件，造成3085人死亡，約50萬人受傷，其行人死亡394人、受傷人數達1萬6757人，並質問蔡政府，行人安全的最後一哩路，究竟還有多遙遠，別讓平安成為民眾高不可求的奢望。