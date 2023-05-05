台中這路口不讓行人抓最多！3天開罰176件　火車前也要小心了

▲▼台中警方3天強力取締汽機車不禮讓行人，以及人行道違停。（圖／台中警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警方為捍衛行人用路安全，從5月1日起強力取締汽機車不讓行人以及人行道違規停車等行為，經統計3天成效，「路口不停讓行人」有176件，以豐原區中正路與信義街口最多，最高可罰3600元；人行道違規停車有3509件，以台中火車站出口附近最多，最高可罰1200元，呼籲民眾勿以身試法。

台中市警方配合警政署「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，包括「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「取締道路障礙」等，希望增進行人安全，維護行人用路環境。

台中警方統計5月1日至5月3日，共取締3868件，其中以「人行道違規停車與違規臨時停車」3509件最多，前3大違規路段分別是東區振興路（台中火車站出口沿線）、惠中路與市政北七路口（百貨商圈沿線）、南區建國南路（中山醫學大學沿線），罰款從300元至1200元不等。

其次是「路口不停讓行人」176件，易違規前3大路段，分別為豐原區中正路與信義街口、北區學士路與英才路口、中區台灣大道與三民路口，數據顯示都是行人較易聚集商圈，汽車一律開罰3600元、機車1200元，警方將持續取締拒絕停讓，打造行人友善的城市文化。