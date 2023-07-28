南投街頭警匪追逐　竊賊拒捕還酒駕撞車...被捕猛喊「歹勢」

記者高堂堯、游瓊華／南投報導

南投名間街頭昨（27）日上演警匪追逐！名間分駐所接獲一起汽車失竊案，受理後立即通報協尋並循線追查，警方在市區發現蔡嫌開著偷竊來的汽車鳴笛要求停車，但蔡男拒絕飛車逃逸，最後不慎撞車遭逮。誇張的是，蔡嫌不僅竊車還酒駕，全案依竊盜、公共危險等罪偵辦。

▲南投街頭上演警匪追逐，竊賊拒捕還酒駕撞車落網。（圖／民眾提供）



有民眾報案汽車遭竊，名間分駐所副所長張建豐、警員陳凱隆及陳欣佾獲報後，27日在南投市區發現該失竊銀色車輛於路上行駛，立即通報勤指中心通報線上警力協助攔截圍捕，等時機成熟，開啟警示器鳴警笛示意駕駛停車。

蔡姓嫌犯見警方追捕，竟加速蛇行拒檢，由於當時市區道路上有其他車輛，為避免造成不必要的傷害，警方不敢貿然攔車，經尾隨2公里後，蔡嫌因過彎不及而撞上對向陳姓民眾車輛後停下，員警立即逮捕蔡嫌，而蔡竟不斷向警方致歉，頻說「歹勢、歹勢」，警方查出，他除了竊車外竟然還酒後駕車，全案依竊盜、公共危險等罪偵辦。

▲南投警方提醒民眾停車務必切記「機車拔鑰匙、停車要鎖門」。（圖／民眾提供）



無獨有偶，南投市一位張姓民眾停放機車後，因忘記將鑰匙取下而遭竊賊趁機竊取機車，南投派出所27日獲報後立即循線追查，警方發現周姓男子涉有重嫌，經調閱相關跡證後發現周嫌將機車騎到某家汽車旅館內投宿，副所長陳世卿立即率員前往查緝，果然在車庫內發現周嫌及失竊機車，當場將其逮捕依竊盜罪嫌送辦。

警方呼籲民眾，停車務必切記「機車拔鑰匙、停車要鎖門」，只要停放車輛，就一定要記得將鑰匙拔走、上鎖，即便只是停在自家門前或暫時下車購物，都要小心謹慎，同時停車也要注意勿將車輛停放在人煙稀少處所，否則容易淪為竊賊覬覦目標，造成財產的損失。