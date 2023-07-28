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心碎的聲音！特斯拉Model Y一出醫院停車場遭大貨車狠kiss...畫面曝

記者黃宥寧／台北報導

心碎的聲音！北市北投區石牌路二段今（28日）上午10時許發生一起車禍，62歲林姓男子駕駛1輛要價212萬起的Tesla Model Y剛從榮總第三門診停車場出來，疑未注意左右方向有無來車，直接與37歲林姓大貨車駕駛發生碰撞，猛烈的撞擊力道導致特斯拉車頭幾乎全毀，所幸雙方無人受傷，至於肇事責任將進一步調查釐清。

▲▼ 北投特斯拉 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市北投區榮總第三門診停車場入口前，今（28日）上午10時許發生一起擦撞車禍，特斯拉車頭全毀。（圖／記者黃宥寧翻攝）

從畫面中可以看到，林姓男子駕駛營大貨車沿石牌路2段201號第三門診停車場出入口北往西方向行駛時，62歲林姓男子疑沒看見車前狀況，愛車特斯拉MY左前車頭直接被大貨車右側車身狠狠「kiss」下去，導致左邊車頭嚴重全毀，零件四散。

轄區交通警獲報後趕抵現場，所幸雙方並無受傷，警方也依規定製作相關資料並釐清肇事責任中。

▲▼ 北投特斯拉 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲大貨車右側車身與特斯拉左前車頭發生擦撞，導致特斯拉車頭嚴重「毀容」 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

對此，北投分局呼籲駕駛車輛於出入口起駛時，應注意前後左右有無車輛或行人並應讓行進中之車輛先行，遵守路權之規範，以維護自身及其他用路人之安全。

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