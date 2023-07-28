超扯影片曝！19歲屁孩路中間玩滑板...挨罰5百　豬隊友秒開溜

記者邱中岳／台北報導

北市信義分局三張犁派出所警員，在8日執行巡邏勤務時，發現松菸門口有民眾在道路上玩滑板，於是上前攔查，其中1人溜滑板離開，另名則被當場攔下，被警員依規定開罰5百元。

警方調查，19歲的楊姓男子，與友人在8日下午時分，行經菸廠路與市民大道五段14巷口時，在街口及車道上玩滑板，被巡邏警員發一土月，警員立刻上前制止，楊男的友人在前面溜滑板離開。

▲2人大街上溜滑板，白衣男子被警員抓住開罰，另名朋友則往前繼續溜滑板離去。（圖／畫面翻攝《社會事》）

楊姓男子則當街被警員攔下，警方當場告知違反《道路交通使用條例》第78條規定受行人路權規範，行人於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊、坐、臥、蹲、立等足以阻礙交通之行為，並開罰500元，整個過程也被放上網路。

除此之外，影片後半段又有滑板玩家，在內湖區某賣場內溜滑板，還大玩特技的畫面，現場民眾則瞪大眼睛顯得十分吃驚。

▲他大街上溜滑板被警方攔住開罰5百元。（圖／畫面翻攝《社會事》）

警方呼籲，民眾在使用滑板、滑板車、直排輪等運動休閒工具時，建議在封閉區域或運動場所操作，以免影響交通安全而受罰。

警方指出，當時行人在大馬路上玩滑板，當場被警員逕行舉發，至於另名溜走的民眾，如果有民眾提出影片或相關資料檢舉，警方也會依規定受理；至於另名男子疑在賣場玩滑板部分，警方指出，如果有民眾提出照片或影片檢舉，警方也將依照規定裁處。