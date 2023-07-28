新颱卡努「最靠近台灣時」轉強颱！　日氣象廳預測：8／1影響最大

記者王佩翊／編譯

杜蘇芮颱風還未完全離台，但今年第6號颱風「卡努」已於28日凌晨3時正式生成，而卡努今後預計會持續加強威力，儘管颱風路徑仍屬於不確定性的範圍，但按照日本氣象廳預測路徑，未來仍可能會觸及台灣北部。

▲日本氣象廳預測，卡努預計在最靠近台灣時轉為強颱。（圖／日本氣象廳）



日本氣象廳資料顯示，卡努颱風28日凌晨3時在菲律賓東邊海域正式從熱帶性低氣壓升颱。而卡努28日上午9時的中心位置在北緯13.2度、東經136.9度，以每小時15公里的速度往西北西移動，中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺。

▲杜蘇芮與卡努雙颱共存。（圖／日本氣象廳）



氣象廳也預測，卡努最快會在8月1日升級成強烈颱風（日本強颱定義為最大風速大於等於33m/s （64kt），小於 44m/s （85kt）），並抵達台灣北方的東海。卡努1日上午9時的中心位置預計會在北緯27.6度、東經125.5度，以每小時25公里的速度持續往西北移動，屆時中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，預估2日就會抵達中國大陸。

日本沖繩縣7月31日至8月1日恐將被卡努籠罩，屆時在海面上吸收大量水氣並不斷增強的卡努，將帶來強烈風雨。沖繩縣大東島地區最快7月30日起就會因為暴風出現大風浪；沖繩本島預計7月31日至8月1日也會迎來強風暴雨，航班受到影響的機率不小。