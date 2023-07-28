基進黨批萬安演習淪演戲　「避難空間進不去、演習做半套」

▲基進黨批萬安演習淪演戲。（圖／基進黨提供）



實習記者陳泰宇／台北報導

萬安46號演習已於27日結束，然而，台灣基進台北黨部主委吳欣岱28日批評，以演習實施時民眾視角所拍攝的影片，揭露多處嚴重缺失，包括：按照警政App尋找就近防空避難點結果撲空、各驗證區大賣場、大眾運輸等公共場域，未確實引導民眾避難等問題，演習流於「演戲」形式，若演習只做半套，未來如果空襲來襲時民眾該如何因應？

吳欣岱表示，以台北市內湖區為例，實際利用警政App就近搜尋可得超過20處避難空間，但真正進得去的空間卻只有兩個，大部分避難空間都屬私人產權，需要授權才能進去，政府宣稱台灣全國有超過10萬處的防空避難設施，但透過此次實測，絕大多數的防空避難設施無法進入，當真正的空襲來臨時，民眾根本無處可躲。

吳欣岱呼籲，有關單位應積極加強對公私有建物的避難空間抽查審核，宣導就近避難、要求自家防空地下室保持隨時可用狀態。她批評，演習不是作秀，不能因為怕擾民而做做樣子，飛彈來襲後只有最多五分鐘能反應，就跟醫療場域的評鑑、演習一樣，熟練是可以救命的。

台灣基進黨主席王興煥表示，台灣基進於演習前夕才舉行過記者會，呼籲重視演習，但是很遺憾，實地查訪發現演習依舊是表演與作秀。雖然街道人車淨空做得不錯，但除了防空避難設施未達標準、警政App浮濫虛報之外，人員就近到建築物躲避空襲之後該做什麼？容易成為攻擊目標的重要建築物內部人員如何疏散到安全的躲避所？民防、物資、消防、急救的組織該在砲火中如何動員？細節都有待精實。

王興煥提醒，公部門認為演習會擾民、增加民怨而從輕從簡，是一廂情願的上下交相賊，大家需要的是訓練的機會。他呼籲，戰爭不像我們想像中遙遠，社會要有犧牲部分自由與權利的準備，配合全民動員的共同體精神，給每位公民實際參與台灣演練機會，呼籲中央應徹底實施全民各行各業動員，演練不應有局外人。