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陣風強達12級！嘉義路樹倒塌壓損電線　東石、義竹5千餘戶停電

▲▼ 中度杜蘇芮颱風造成嘉義沿海地區停電5,300餘戶 台電積極搶修中 。（圖／ 台灣電力公司嘉義區營業處提供）

▲ 中度杜蘇芮颱風造成嘉義沿海地區停電5,300餘戶 ，台電人員搶修中 。（圖／ 台灣電力公司嘉義區營業處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

杜蘇芮颱風重創南部地區，已陸續造成停電災情，台電嘉義區營業處統計截至今(28)日9時止5,385戶停電，動員110餘位工程人員、出動吊臂車等工程車輛50輛，持續全力進行電力修復，主要停電區域集中在東石、義竹等地區，預期下午恢復100%供電。

台電嘉義區處透過新聞稿表示，由於颱風橫掃南部地區，風勢一度達12級強風，造成許多條高壓輸電線跳脫，強勁的風勢更造成許多路樹倒塌以及招牌掉落壓損電線，並有多處的電桿被強風吹倒，必須重建電桿及拉線，部分僻遠山區因道路坍方無法進入搶修，以致影響搶修復電進度。

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本次風災為增進搶修效率，台電嘉義區處與嘉義縣、市政府加強配合聯繫，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，倘遇災情搶修需要，當即向嘉義縣市政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，也蒙嘉義縣市政府各級單位第一時間處理，因此加快復電速度。台電目前除仍持續搶修外，並洽鄰近區處支援搶修作業，以儘速恢復供電。

嘉義區處感謝對於在颱風期間提供許多停電資訊的民眾、關心台電電力搶修進度的民意代表們，但由於電力的搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以捷運、火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，安排人員搶修，故無法同時滿足所有用戶之需求，還請所有的民眾耐心等候，多多體諒!

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