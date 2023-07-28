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法國查獲中國人控制半導體大廠Ommic　向中俄非法轉移晶片技術

▲▼中國晶片、中國芯片、半導體。（圖／路透）

▲中國晶片。（圖／路透）

文／中央社

法國法院今天證實，半導體大廠Ommic法國負責人因向中國和俄國非法運送高階晶片與技術遭起訴，另有2中國員工涉案。公司幾年前落入中國商人手中，更企圖轉移員工在成都複製設廠。

巴黎人報（Le Parisien）獲得法院消息並於昨天報導揭露，法國半導體大廠Ommic的2位法國與2位中國員工因非法將公司技術與產品轉移給中國和俄羅斯而遭到逮捕和起訴，法國司法正針對這起極其罕見的外國干涉以及毀滅性武器擴散案件進行偵辦，法院今天也證實消息。

Ommic總部位於巴黎東南郊，在法國工業界地位舉足輕重，更是歐洲少數研發生產半導體的企業，擁有開發高功能高階晶片的創新技術，可用於科技與軍武，因此受到法國法規的嚴格限制與保護。

一名了解內情的國防部高階將領在法國國內安全總局（DGSI）舉辦的公聽會中表示，若這技術落入敵方手中，「那我們就失去一切掌控，這是敏感、戰略的技術」。

然而過去幾年來，法國半導體旗艦企業卻被中國勢力把持，並有法籍負責人為共犯，做Ommic在法國的門面。巴黎人報指出，Ommic不斷向中國和俄羅斯傳送先進電子零件與敏感的科技製程。「在供應鏈最終，這些產業機密很可能被用於裝備他們各自的軍隊」。

在這起罕見的案件中，司法單位主動出擊。今年3月21日採取緊急行動，在法國國家反恐小組（PNAT）啟動的調查框架下，由於懷疑可能造成大規模毀滅性武器擴散，因此由國內安全總局幹員秘密約談9名Ommic相關人士，包括負責人、前負責人、幹部、工程師等。

其中4位 — 2位中國籍、2位法國籍 — 於3月24日因「向外國勢力運送可能為國家基本利益帶來傷害的技術、文件或檔案」遭到起訴，包括74歲的Ommic總經理馬克（Marc R.），以及一位中國籍幹部。若被判叛國與間諜罪，將面臨15年刑期。

調查目前由巴黎2名反恐怖主義法官與1位金融犯罪法官負責，也將朝非法出口、結夥犯罪、濫用公共財產等方向偵辦。面對嚴重行為，司法已下令扣押公司大部分股份，好從中國人手中重新取得掌控。據巴黎人報表示，這是對私人商業公司前所未有的司法措施。

早在2021年1月，Ommic在海關被查到攜帶844個電子晶片準備前往中國，檢查後海關發現晶片的功率、效能，及所有技術文件都有造假痕跡，企圖逃過對高階晶片的軍商二用出口管制規範，使得Ommic進入司法單位視野。

2022年11月，國家反恐小組開始攜手國內安全總局和打擊重大金融犯罪中央辦公室（OCRGDF）聯合調查Ommic檯面下的行為，並在3月收網。

調查發現，一名與中國國防產業有聯繫且住在北京的63歲神秘中國籍商人Ruodan Z.（暫譯若丹），幾年前透過一間法國成立的投資基金大量購股，並自2018年1月起以94%持股成為Ommic主席。

法籍前工程師馬克負責企業運營，但中國老闆仍不忘在主要職位上安插信任的中國員工，包括其姪子和一位女性「副主席」，作為中國老闆的眼線。

國內安全總局懷疑若丹企圖以資助為幌子取得法國技術，想要把北京仍沒有的技術轉移過去，首先便是Ommic獨樹歐洲的半導體氮化鎵（GaN）科技。

根據蒐集來的情報，若丹也試圖轉移法國員工，尤其是工程師至中國，好在成都複製一個以Ommic為模板的公司。

調查人員表示，截至目前，向中國和俄國出口和運送具爭議的科技產品價值為1180萬歐元。透過假單據和假技術申報，這些產品也被送往中國公股軍火商，最終客戶可能包括中國人民解放軍。

中國神秘負責人若丹從未露過面，也未曾踏上法國土地。其股份已被法院扣押並遭法國通緝。他也投資其他法國公司，包括一間研發可用於法國軍隊的奈米科技企業，顯示中國資金進入法國戰略企業的風險。

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