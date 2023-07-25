日本管制半導體設備出口　陸外交部：將堅決維護自身利益

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

日本針對半導體製造設備的出口管制7月23日正式生效，大陸外交部24日批評，該措施對中國指向性明顯，已向日方提出嚴正交涉。外交部敦促，日方不得濫用出口管制措施，中方將密切關注管制政策的影響，堅決維護自身利益。

24日，大陸外交部發言人毛寧主持例行記者會。共同社記者提問，7月23日，日本針對半導體製造設備的出口管制正式生效，中方有何評論？

對此，大陸外交部新聞發言人毛寧表示，日方不顧中方嚴重關切，執意出台和實施對華指向性明顯的出口管制措施，中方深感不滿和遺憾，已在不同層級向日方提出嚴正交涉。

她直言，近年來，個別國家將經貿問題政治化、泛安全化，包括濫用出口管制措施在內，頻繁動用行政手段強推高科技領域「脫鉤」、「斷鍊」。這些錯誤做法違背市場經濟規律，違反自由貿易原則和國際經貿規則，不僅讓相關企業蒙受損失，也影響地區乃至全球半導體產業鏈供應鏈的安全和穩定。

毛寧強調，「中方敦促日方從中日經貿合作全局和自身長遠利益出發，恪守國際經貿規則，不得濫用出口管制措施，避免有關舉措干擾兩國正常半導體產業合作。我們將密切關注管制政策的影響，堅決維護自身利益。」