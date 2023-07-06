投資詐騙匯605萬...還要面交200萬　警高鐵蹲馬桶1hr逮車手

▲▼台中男子投資遭詐605萬元後還要面交200萬，警方在高鐵廁所埋伏逮捕車手。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市74歲江姓男子誤信假投資詐欺集團，匯了605萬後還要再付200萬元，而且必須面交，台中警方獲報後，帶著200萬假鈔，依約前往高鐵廁所，員警好整以暇坐在廁所馬桶上1小時，直到37歲李姓車手打開廁所門，嚇得一大跳，當場將對方逮捕。

台中市警察局第四分局南屯所7月5日獲報一宗假投資詐欺案，江男已匯出高達605萬元，但在申請領回獲利時，竟然還得再繳交200萬元保證金，江男覺得有異，於是報警。

南屯派出所立即成立專案小組，依詐團李姓車手約定，相約烏日高鐵站內廁所面交，員警早在1、2個小時前就進入廁所勘查，員警心思細膩，先走進其中一間廁所，再從上方爬進指定的隔壁廁所，然後就在廁所內等待車手開門，果然1個小時後，車手開門拿錢，人贓俱獲。

警方從車手的工作手機上的指示得知，一旦成功拿到錢，馬上要坐進所指定的計程車，員警心喜，心想司機應該是接應共犯，於是趁司機不在車內，先坐進車內等待，不久，司機買完便當返回車上，發現有人，原以為是客人，不料卻是警察，司機不滿被當成詐團，極力辯解，憤怒不已，還拿手機對著員警全程錄影。

南屯所所長廖雲傑釐清案情後，發現司機並非共犯，誤會一場，也向司機道歉，而李嫌則依詐欺、洗錢防制法等罪移送台中地檢署偵辦。