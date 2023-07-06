　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

投資詐騙匯605萬...還要面交200萬　警高鐵蹲馬桶1hr逮車手

▲▼台中男子投資遭詐605萬元後還要面交200萬，警方在高鐵廁所埋伏逮捕車手。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中男子投資遭詐605萬元後還要面交200萬，警方在高鐵廁所埋伏逮捕車手。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市74歲江姓男子誤信假投資詐欺集團，匯了605萬後還要再付200萬元，而且必須面交，台中警方獲報後，帶著200萬假鈔，依約前往高鐵廁所，員警好整以暇坐在廁所馬桶上1小時，直到37歲李姓車手打開廁所門，嚇得一大跳，當場將對方逮捕。

台中市警察局第四分局南屯所7月5日獲報一宗假投資詐欺案，江男已匯出高達605萬元，但在申請領回獲利時，竟然還得再繳交200萬元保證金，江男覺得有異，於是報警。

▲▼台中男子投資遭詐605萬元後還要面交200萬，警方在高鐵廁所埋伏逮捕車手。（圖／民眾提供，下同）

南屯派出所立即成立專案小組，依詐團李姓車手約定，相約烏日高鐵站內廁所面交，員警早在1、2個小時前就進入廁所勘查，員警心思細膩，先走進其中一間廁所，再從上方爬進指定的隔壁廁所，然後就在廁所內等待車手開門，果然1個小時後，車手開門拿錢，人贓俱獲。

▲▼台中男子投資遭詐605萬元後還要面交200萬，警方在高鐵廁所埋伏逮捕車手。（圖／民眾提供，下同）

警方從車手的工作手機上的指示得知，一旦成功拿到錢，馬上要坐進所指定的計程車，員警心喜，心想司機應該是接應共犯，於是趁司機不在車內，先坐進車內等待，不久，司機買完便當返回車上，發現有人，原以為是客人，不料卻是警察，司機不滿被當成詐團，極力辯解，憤怒不已，還拿手機對著員警全程錄影。

南屯所所長廖雲傑釐清案情後，發現司機並非共犯，誤會一場，也向司機道歉，而李嫌則依詐欺、洗錢防制法等罪移送台中地檢署偵辦。

ET快訊
LIVE／李玟40秒遺言催淚　遺產全給媽媽！富商老公起底
圓山百年金龍修復完成！　過程驚見不合理「2物」
李玟富商尪起底！　「網球教練→身價90億CEO」
答應女兒「一定報仇！」　母點名藝術家：該出來受死了
Toyz「中焙生乳紅茶」一日免費！　大排長龍畫面曝
快訊／囤房稅2.0來了！改採全國歸戶　稅率最高4.8％且累進
李玟發願：想生2個！　人工受孕「9次全失敗」吐恐懼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

竹北氣爆！16歲少年身插8管未脫險　每天忍痛清創...臉部最嚴重

《綜藝大集合》彩排健身教練摔落「胸椎爆裂」　告製作人結果曝

男修剪樹木遭「1萬1千伏特」高壓電擊命危　台中勞檢處最高罰30萬

病患急診室暴走！作勢毆打護理師　狠踹醫師大腿腰部

投資詐騙匯605萬...還要面交200萬　警高鐵蹲馬桶1hr逮車手

苗栗2機車路口碰撞　警到場不見人影...籲發生事故務必報案

怪風吹垮工地鷹架！機車+線纜遭殃　工地主任曝「加高」原因

超扯！幼兒園前拉8歲女童　人行道座椅「襲胸摸下體」噁狼慘了

下藥性侵酒店妹！完事後換手　2男判刑定讞

駭客盜刷1年撈千萬！譏知名送餐平台「隨便刷隨便過」　4人收押

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

李玟40秒告別音檔

李玟患離世享年48歲！　家人悲痛證實

又漲！阿堂鹹粥1碗賣300元　菜單新規定讓饕客無法接受

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

洪曉蕾一到西班牙「隔天進加護病房」　前夫曝病情…想帶回台治療被拒！

竹北氣爆！16歲少年身插8管未脫險　每天忍痛清創...臉部最嚴重

《綜藝大集合》彩排健身教練摔落「胸椎爆裂」　告製作人結果曝

男修剪樹木遭「1萬1千伏特」高壓電擊命危　台中勞檢處最高罰30萬

病患急診室暴走！作勢毆打護理師　狠踹醫師大腿腰部

投資詐騙匯605萬...還要面交200萬　警高鐵蹲馬桶1hr逮車手

苗栗2機車路口碰撞　警到場不見人影...籲發生事故務必報案

怪風吹垮工地鷹架！機車+線纜遭殃　工地主任曝「加高」原因

超扯！幼兒園前拉8歲女童　人行道座椅「襲胸摸下體」噁狼慘了

下藥性侵酒店妹！完事後換手　2男判刑定讞

駭客盜刷1年撈千萬！譏知名送餐平台「隨便刷隨便過」　4人收押

海基會辦理「台商子女台灣巡禮」　體驗古早味辦桌

拒當人體氣象台　三招舒緩天氣痛

瑞豐夜市8大必吃不踩雷！爆漿炸蛋蔥油餅、拔絲熱狗超誘人

竹北氣爆！16歲少年身插8管未脫險　每天忍痛清創...臉部最嚴重

不捨李玟！呂秋遠喊話「還在跟自己賽跑的朋友」引淚崩：好難

暑假專列開進「潮州鐵道園區」！停靠神秘「南方小站」　7／6開搶

李玟「遺腹女」自認多餘！學校遭霸凌兩親姊挺身保護…3姊妹情深

李玟驟逝「遺產分配內幕」曝！19億房產去向掀關注…被揭8豪宅繼承人

在家狂嗑25顆水餃！婆婆阻止「少吃才能成為人上人」　人妻當場傻眼

晶片需求不振、供給過剩持續　三星獲利恐寫近14年新低

社會熱門新聞

快訊／中和凌晨死亡車禍！Gogoro騎士噴飛不治

房東兒夜闖套房性侵女房客！進浴室喊：愛妳

醫性侵學妹要關6年　她判決前輕生亡

父榔頭砸死妻　兒滿身血衝超商求救

女網紅吃到飽打包龍蝦露餡　判決曝光

彰化男榔頭打死妻再追打兒　家庭背景曝

前台南議長郭信良遭搜索　檢調偵訊中

人夫偷吃同事　上癮喊找機會再來

遭學長性侵崩潰輕生　放射科醫判6年

國防大學所長偷情小17歲女學生！　不倫約會全直擊

重機自摔擊落自行車騎士　15萬公路車裝備毀了

即／新竹男登馬崙山失蹤　八仙山十文溪底尋獲遺體

新店弒母案　兇嫌曾「勒子女脖」遭收押

即／台中工人遭1萬1千伏特高壓電擊！無生命跡象

更多熱門

相關新聞

第三方支付淪「洗錢天堂」漂白2億！5嫌送辦

第三方支付淪「洗錢天堂」漂白2億！5嫌送辦

近期詐欺犯罪發生率仍居高不下，南投警方成立「打詐南投隊」，破獲「假冒大陸公務機關」的電信詐騙集團後，查出詐團利用第三方支付、物流公司代收款方式等方式，將贓款在兩岸間匯出、匯入漂白。警方為徹底打擊淪為「洗錢天堂」的不法第三方支付服務業者，蒐證長達5個月，最後順利逮捕林姓等5名嫌犯，當場查扣現金748萬餘元等證物，估算洗錢金額超過2億元，不法獲利高達2仟多萬元。

竹聯弘仁會基隆囚禁3帳戶人頭　豬仔被關到吵架

竹聯弘仁會基隆囚禁3帳戶人頭　豬仔被關到吵架

股海老司機不敵詐團　投資挨詐660萬

股海老司機不敵詐團　投資挨詐660萬

黃子佼遭詐團冒用代言　刑事局啟動綠色通道移除

黃子佼遭詐團冒用代言　刑事局啟動綠色通道移除

「數位式移動電信機房」藏套房　詐團7人起訴

「數位式移動電信機房」藏套房　詐團7人起訴

關鍵字：

南屯所詐團高鐵廁所

讀者迴響

熱門新聞

李玟搶救過程曝光！洗澡「突流血衝出浴室」

快訊／李玟輕生離世！享年48歲　家人悲痛證實

李玟已立好遺囑「財產全留給最愛的她」

Toyz還是倒⋯鍾培生狠命揍臉取勝

李玟富商老公傳3度偷吃　他爆消失好幾天

小哥哥先噴血　孫生獲勝感言超嗆

Toyz宣布：「中焙生乳紅茶」限時全台免費

李玟最經典歌曲　鄉民一致認同是這首

李玟40秒告別音檔陸網瘋傳　最後遺言太催淚

李玟到院就被判「沒救了」　86歲老母心碎1舉動求醫：別放棄女兒！

小S深夜哭了：我真的好難過！

李玟發飆嗆陸綜卻遭報復！網湧入節目組

女客「沒穿內褲試緊身裙」！隔天退貨遭拒

李玟輕生「80歲媽媽最先發現」！

曾找100兄弟保護李玟！黃立成心痛發文

更多

最夯影音

更多
李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大
不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面