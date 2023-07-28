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快訊／高南屏嘉緊急停班課！雲林、花蓮7鄉村鎮跟進　10縣市停班課

▲▼杜蘇芮。（圖／中央氣象局）

▲杜蘇芮潛勢路徑圖。（圖／中央氣象局）

突發中心／綜合報導

中颱杜蘇芮風雨超大，高雄市政府今晨發佈簡訊指出，考量颱風路徑偏北，今（28）日凌晨5點高雄市仍有部分地區風力達7級、陣風10級，對上班民眾安全造成影響，依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，宣佈今（28）日全天停止上班上課。另外台南市長黃偉哲也在臉書發文宣佈停班課。屏東縣、嘉義縣市也宣佈今停班課。另外，雲林麥寮、台西、四湖、口湖、水林、北港；花蓮卓溪鄉卓清村也宣佈停止上班課。全台停班課情況，《東森新媒體ETtoday》為您整理如下：

北部地區

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基隆市 尚未列入警戒區。
臺北市 尚未列入警戒區。
新北市 尚未列入警戒區。
桃園市 尚未列入警戒區。
新竹市 尚未列入警戒區。
新竹縣 尚未列入警戒區。

中部地區

苗栗縣 今天照常上班、照常上課。
臺中市 今天照常上班、照常上課。
彰化縣 今天照常上班、照常上課。
雲林縣 今天照常上班、照常上課。
麥寮鄉:今天上午停止上班、停止上課。
台西鄉:今天上午停止上班、停止上課。
四湖鄉:今天上午停止上班、停止上課。
口湖鄉:今天上午停止上班、停止上課。
水林鄉:今天上午停止上班、停止上課。
北港鎮:今天上午停止上班、停止上課。
南投縣 今天照常上班、照常上課。

南部地區

嘉義市 今天停止上班、停止上課。
嘉義縣 今天停止上班、停止上課。
臺南市 今天停止上班、停止上課。
高雄市 今天停止上班、停止上課。
屏東縣 今天停止上班、停止上課。

東部地區
宜蘭縣 尚未列入警戒區。
花蓮縣 今天照常上班、照常上課。
卓溪鄉卓清村:今天停止上班、停止上課。
臺東縣 今天照常上班、照常上課。
臺東縣延平鄉紅葉村紅葉國民小學:今天停止上班、停止上課。
臺東縣海端鄉利稻村:今天停止上班、停止上課。
臺東縣海端鄉海端村新武部落:今天停止上班、停止上課。
臺東縣海端鄉霧鹿村:今天停止上班、停止上課。

外島地區
澎湖縣 今天停止上班、停止上課。
連江縣 尚未列入警戒區。
金門縣 今天停止上班、停止上課。

出版：06：00
更新：07：46

ET快訊
快訊／新增5鄉鎮！高南屏嘉緊急停班課　全台停班課一次看
快訊／杜蘇芮「大豪雨」炸裂10縣市　金門澎湖國家級警報
快訊／高南屏嘉緊急停班課！雲林、花蓮2鄉村跟進　10縣市停班
快訊／高雄、台南、屏東、嘉義縣市今緊急停班課！
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