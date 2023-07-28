福建史上第二強！杜蘇芮登陸「福建晉江沿海」　10餘省將炸強風雨

▲杜蘇芮登陸「福建晉江沿海」。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

「杜蘇芮」已登陸福建！28日9時55分前後，今年第5號颱風「杜蘇芮」攜狂風暴雨以強颱風級別登陸福建晉江沿海，成為今年來登陸大陸的最強颱風，也是有完整觀測紀錄以來登陸福建第二強的颱風。「杜蘇芮」登陸後將繼續北上，10餘省份將現暴雨，浙江、福建等局地甚至有特大暴雨，需警惕破壞性風雨致災。

據《中國天氣》報導，據大陸中央氣象台監測，今年第5號颱風「杜蘇芮」的中心已於今天9時55分前後在福建晉江沿海登陸，登陸時中心附近最大風力50米/秒，強度為強颱風級，中心最低氣壓945百帕。

「杜蘇芮」是繞過台灣、直接登陸福建的「一手」颱風。它維持超強颱風強度超70小時，今天登陸前雖然有所減弱，但登陸強度仍僅次於2016年的14號颱風「莫蘭蒂」，成為有完整觀測紀錄以來登陸福建第二強的颱風，與1980年第15號颱風並列。

據中國天氣網首席氣象分析師胡嘯表示，「杜蘇芮」登陸後強度將迅速減弱，29日上午開始，風的影響就會明顯減弱，但隨著颱風減弱後的低壓或殘留雲系北上，還可能在華北一帶滯留，預計對大陸降雨的影響將會持續到8月2日前後。

▲杜蘇芮登陸前，廈門整條街的膠帶被搶光。（圖／翻攝自微博）

29日至31日，江淮北部、黃淮、華北甚至東北南部都將陸續受到影響，河南、山東西部、河北、北京、天津、山西東部、遼寧南部或將自南向北迎來強降雨，部分地區有暴雨，局地有大暴雨。

胡嘯提醒，「颱風北上之後，還需重點關注華北東部的降雨。由於低壓環流到達華北上空時將有一段時間的停滯，加上太行山地形抬升作用，將導致華北東部的降雨時間更為持久，累積雨量大，其中京津冀地區可能迎來持續明顯強降雨，部分地區降水俱有一定極端性，需注意防範。」

為防禦颱風「杜蘇芮」，中國氣象局已啟動最高等級的一級應急響應，福建省氣象局也已啟動重大氣象災害（颱風）一級應急響應和重大氣象災害（暴雨）一級應急響應。福建廈門、漳州、泉州和廣東汕頭等地均已實行停工（業）、停產、停課、休市等措施。

受颱風影響，福建海陸空交通全面受阻。福建沿海多條客運營業線部分旅客列車停運，其中27日20時至28日23時全部線路旅客列車停運。此外，福州國際機場已取消27日進出福州地區的50餘個航班。福建沿海183艘船全部停航，廈（門）金（門）、泉（州）金（門）、黃（岐）馬（祖）、「兩馬」（馬尾—馬祖）等4條兩岸「小三通」客運航線全部停航。

目前已進入颱風活躍期，就在「杜蘇芮」登陸前，今年第6號颱風「卡努」已於今天凌晨生成，並可能於8月初影響華東沿海。其後，還將有新的颱風生成。