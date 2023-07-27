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侵台怪颱「韋恩」繞3圈畫出台灣！網憶慘重災情：放了3天颱風假

1986年的韋恩颱風堪稱怪颱始祖，當年還繞出台灣形狀。（翻攝自維基百科）

▲1986年的韋恩颱風堪稱怪颱始祖，當年還繞出台灣形狀。（圖／翻攝自維基百科）

圖文／鏡週刊

今年第5號颱風杜蘇芮侵台，造成花東地區大雨，陸警範圍涵蓋了台中（含）以南，多個縣市也宣布今（27日）放颱風假。由於近年鮮少颱風襲台，每當有颱風消息，過去造成台灣嚴重災情的颱風就會再被討論，其中在1986年襲台、並列「侵台4大怪颱」的韋恩，因詭異路徑、繞出台灣形狀且相當長壽堪稱經典，甚至有當時出生的民眾命名靈感就是它。

中央氣象局將1986年韋恩、1991年耐特、2001年納莉、2012年天秤並列為「侵台4大怪颱」。韋恩在1986年8月16日形成、同年9月7日消散，生命期長達23天，期間中央氣象局共發布3次海上及陸上警報，還有多達42次的警報單，更詭異的是，韋恩一度減弱為熱帶低氣壓，又起死回生發展成颱風，而韋恩的路徑拆開看為3個圓圈及1個8字，其風暴路徑圖甚至可以看出它畫了個台灣出來。

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頑強的韋恩是西北太平洋第二長壽的熱帶氣旋，第一次侵台由台灣西部登陸，在侵台16天期間造成重大災情，是中台灣自1959年八七水災後最慘重的災情，共造成68人死亡、19人失蹤、442人受傷、6,624間房屋全倒、31,532間房屋半倒，估計損失金額超過新台幣200億元。

韋恩颱風路徑超詭異，造成台灣重大災情。（翻攝自全球災害事件簿）

▲韋恩颱風路徑超詭異，造成台灣重大災情。（圖／翻攝自全球災害事件簿）

有網友在臉書社團「【繪畫指導交流社】」分享自創的韋恩颱風繪圖引發熱議，「繞了台灣三回啊三回」、「颱風中的描邊大師」、「韋恩：我就問現在還有誰可以把地下捷運站灌水灌到滿出來」、「恩颱風真的讓我記一輩子，放了三天颱風假」、「韋恩時我爸媽去頂樓查看，屋頂被掀掉，磚頭在空中飛，其實是夢靨（魘）」、「我這輩子遇到最可怕的事情就是韋恩颱風」；另有幾名在當天、當年出生的網友表示，父母就是以韋恩為靈感替自己命名的。

至於另外3個侵台怪颱，耐特在1991年9月16日形成、同年10月2日消散，期間4次大轉彎、2次增強，並在17天內兩次登陸，造成台灣4人死亡、3人失蹤、9人受傷、29棟房屋全倒、52棟房屋半倒。

納莉在2001年9月5日形成、同月21日消散，滯留台灣時間長達49小時又20分鐘，帶來的大雨刷新各地測站雨量紀錄，氣象局發布警報單資料共64報也是最多，共造成94人罹難、10人失蹤、經濟損失高達300億。

天秤則是2012年8月17日形成，同月30日經歷「轉化」，9月1日消散，氣象局總共對其發出54次颱風警報，僅次於納莉，因兩度經過台灣東南部海域，重創綠島、蘭嶼。

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