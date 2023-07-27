苦命妻獨撐養家！外遇尪在公公訃文將「小三列孝媳」...她不忍反擊了

▲人妻被丈夫拋棄，多年獨自賺錢養家，沒想到公公過世時訃聞竟然小三的名字列入孝媳名單。（示意圖／photoAC）

圖文／鏡週刊

情路坎坷！一名已婚女子與丈夫育有兩名子女，原本他們的夫妻感情相處融洽。然而，自2002年起，女方因故與丈夫在彰化和雲林斗六異地而居，期間丈夫竟趁機出軌搞婚外情，還人間蒸發，讓妻子一人承擔養家的責任。最讓她心寒的是，直到公公過世，她從訃聞看見丈夫竟然把小三列為孝媳，自此才忍無可忍，向法院提出離婚訴訟。

根據判決書內容指出，人妻指控丈夫2006年間與外面的女子發生不倫關係，拋妻棄子，多次報案協尋也沒有下文，丈夫完全將他們母子拋之腦後，在外逍遙，而讓她一個婦人獨自承擔養家的經濟重擔。

直到2015年公公過世，沒想到丈夫竟將小三的名字放到訃聞中列入孝媳之位，將她元配的名分完全踩在腳下，多年來她忍受丈夫的拋棄，並且對子女也漠視，毫不主動想要關心孩子的近況，認為對方惡意拋妻棄子，終於不想守著名存實亡的婚姻，因此向法院訴請離婚。

開庭時，雙方的女兒也出庭作證，認為父親多年來音訊全無，只有偶爾露面，也沒有拿錢養家，只靠媽媽努力賺錢養家，認為「父母關係太不對等了，他們的價值觀有很大的落差」。

對於妻子的離婚訴求，丈夫兩度遭遇法院傳訊，卻未出庭應訊，也未提出任何書狀答辯。法官認定夫妻雙方均不願意維持婚姻關係，且確實存在重大離婚原因，因此最終判決准予離婚，全案可上訴。

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