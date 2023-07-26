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夏小姐是對的！20歲絕美正妹跨欄奪冠　領獎1角度網暴動：最頂存在

中國「九頭身」正妹夏思凝日前以13秒25的成績勇奪2023年中國田徑錦標賽金牌，場上超仙美照一曝光。（翻攝自微博）

▲中國田徑第一美女夏思凝勇奪女子100公尺跨欄金牌，場上超仙美照曝光。（翻攝自微博）

圖文／鏡週刊

中國「九頭身」正妹夏思凝日前以13秒25的成績勇奪2023年中國田徑錦標賽金牌，場上超仙美照一曝光，隨即掀起大票網友關注，而夏思凝受訪時坦言，暫不會考慮談戀愛，會把心思放在運動成績上。

現年20歲的夏思凝、身高170公分，出生於湖南省邵陽市，運動成績亮眼，過去曾在2019年獲得世界中學生田徑錦標賽女子100公尺跨欄冠軍、第二屆中國全國青年運動會女子100公尺跨欄金牌，甚至還打破中國少年紀錄。

由於夏思凝集實力、身材與顏值於一身，因此年紀輕輕就被中國網友票選為中國女子跨欄三大美女之一，更被網友大讚是「最頂的存在」。

夏思凝撐著雨傘登上領獎台的美照，讓大票網友暴動。（翻攝自微博）

▲夏思凝撐著雨傘登上領獎台的美照，讓大票網友暴動。（翻攝自微博）

據了解，夏思凝並非從小就是田徑運動員，原本練舞蹈的她直到國一，才開始改換跑道，專攻女子跨欄項目，並在短短幾年時間，贏得中國全國田徑錦標賽的女子100公尺跨欄金牌。

夏思凝這次在2023年中國田徑錦標賽中，以13秒25的成績勇奪金牌，賽後受訪表示，將全心專注在田徑上，讓秒數能更上一層樓，短期目標是盡快跑進13秒以內，因此暫不會考慮談戀愛，會把心思放在運動成績上。

值得一提的是，夏思凝在頒獎儀式上，因撐著雨傘登上領獎台的唯美照，讓大票網友暴動，掀起熱議，更有網友感歎「人美了，連拿傘的手勢也很美」「真的是最頂的存在」。

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