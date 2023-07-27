雕博控保母虐嬰認「抽K」又刪文　陳沂畫3重點：愈想愈毛骨悚然

▲網紅刺青師彫博（左圖）控保母虐嬰案情大逆轉，陳沂（右圖）分析彫博po文的3大重點。（翻攝自雕博、陳沂臉書）

圖文／鏡週刊

網紅刺青師彫博2021年控訴保母虐嬰害才11月大的女兒死亡，經過檢方調查後，全案逆轉指向女童生父雕博沾毒，導致女兒受到副作用影響跌倒喪命，最終不起訴保母。雕博今（26日）先是在臉書發文認了「抽K」又刪文，接著又重新po文指「公道自在人心！誰翻車都還不知道」。對此，網紅陳沂也提出她的看法。

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彫博第一篇發文說，「我抽k跟在你家出意外到底有啥任何關聯？是啊你們一開始就想用這招，但沒想到判決那麼扯，不起訴！」「事實人在他家出事，甘我屁事」，後來刪文稱「公道自在人心」「上一篇文是我情緒文，我真的不需要跟你們嘴來嘴去，誰翻車都還不知道。」

陳沂替網友分析雕博貼文的重點：「1、他有在拉。2、他拉K和女兒在保母家發生意外無關。3、女兒體內驗出K，難道不會是開刀時注射了什麼嗎？」

陳沂提到，法醫解剖報告指出，女童確實死於急性硬腦膜下腔出血，但髮根、血液甚至胃都驗出K他命反應，研判倒地原因可能是K殘留所致。另檢方調閱監視器，發現女童是在客廳桌邊扶著站立時，突然向後倒，認為保母已盡照顧女童的注意義務，所以不起訴。

陳沂表示，「也就是說，造成女童倒地的真正原因是K煙，然後抽K煙的是你雕博，你的行為和女童的死才有因果關係！」至於雕博說體內驗出K，可能是開刀時注入藥物所致，陳沂認為很荒謬，「K雖然有可能被使用於藥品中，但注射是不會進到胃裡的。胃部有K殘留，有沒有可能是餵食呢？愈想愈毛骨悚然。請問雕博你的法律知識是跟鳳梨 吳泓逸吳檢座學的嗎？」

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