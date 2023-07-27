年收多少才算「小康」？　鄉民公認數字揭殘酷現實

▲小學時候填過的「家境調查表」，讓許多網友討論「小康」的定義是什麼。（圖／取自免費圖庫Startup Stock Photos）



記者林彥臣／綜合報導

小時候在學校都會填過一份有關家庭環境的調查表，常見選項包括富有、小康、普通和低收入等等。就有網友在PTT八卦板發文表示，小時候填家境「小康」長大之後越想越不對勁，所以現代人家庭年收入到什麼水準，才算是家境「小康」？

原PO發文表示，小學時代填過家境調查表，當時天真認為，家裡至少不是租房子也不怕餓肚子，於是就填了「小康」，長大後越想越不對勁，家裡沒車，只有一間老房子，沒出國玩過，家中也沒擺台鋼琴，哪來的小康?

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原PO問，「假設標準是家中有自己名下的房無貸款、有車、一年出國玩一次、常備閒錢存款100萬以上，那算是小康嗎？」

網友在推文中回應表示，「300萬吧，算是普通人努力下可以達到」、「家庭年收350萬」、「300萬在竹北只能填普通，剛過中位數」、「南部200萬、北部300萬、北市600萬」、「一家四口的標準來看我覺得家庭年收300以上」。

但也有網友認為，「小康應該都是自謙之詞」、「會說小康的年收其實不少」、「小時候也都填小康，但其實我家根本貧困」、「小康感覺是有閒錢，不然再增加中康、大康不就好了」、「國中好友爸媽主治醫師填小康，我大為震撼」、「我媽都叫我寫小康，打腫臉充胖子」。

根據行政院主計處統計資料，2021年資料顯示，最高20％家庭每戶可支配所得為220.6萬元，中位數家庭每戶92.9萬元，最低20％每戶35.9萬元，全台灣平均值為109萬，除了看年收入，也還要參考居住地，才能判斷真正的家境水準。