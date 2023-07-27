怪男夏天穿羽絨衣「騎車碰瓷」　警：團夥作案分工明確

記者林郁婷／綜合報導

北京一名女子日前開車途中準備超車，突然有名男子騎腳踏車在路邊倒地，並聲稱自己的東西被摔壞，要求賠償，她見男子大熱天穿著羽絨衣，覺得很奇怪，因此決定報警，沒想到男子聽到後立刻逃離現場。警方調查後指出，這是一起分工明確的「碰瓷」團夥。

據《澎湃新聞》報導，張姓女子開車時覺得前車太過「龜速」，正準備要超車時，一旁騎車的男子突然倒地，並稱POS機被摔壞，要求索賠，她覺得很奇怪，加上看到男子在夏天穿羽絨衣，更讓她感覺不對勁，於是決定報警處理。

▲男子夏天穿羽絨衣騎車碰瓷。（圖／翻攝自澎湃新聞）



張女表示，前車當時一直壓著黃線開，不讓她超車，等到了一個地方後突然讓開，當她開到對向車道上時，穿著羽絨衣的男子就騎車撞上來，「我下車的第一反應，就感覺他是碰瓷的，因為那天很熱，誰夏天穿個羽絨服啊」，男子聽到她要報警，立刻快步離開。

警方調查後發現，這是一個專門碰瓷的犯案團夥，有人負責開車擋路，有人負責騎車摔倒，「他們都選擇上班的早高峰時段，及比較窄又沒有監視器的路段，碰瓷對象一般都是中高檔的豪車」，作案前先選好車輛，開車途中慢慢壓車或加速，讓騎單車的人能撞上去。目前犯罪嫌疑人均已被刑事拘留。