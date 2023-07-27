豪雨轟炸！4公路傳災「最晚明下午搶通」　8路段預警封閉

▲台20線南橫公路搶通情況。（圖／公路總局三工處）

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮暴風圈強襲，道路災情擴大，目前包括台20線南橫公路、台8線中橫公路、台9線南迴公路等4路段傳出災情，公路總局搶修中，今(27日)傍晚到明天(28日)下午陸續搶通；另外因應豪雨可能帶來災情，8處公路路段持續預警封閉。

●預警性封閉路段8處：

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(1).台東縣海端鄉與高雄市桃源區台20線105K~171K+500(梅山口至初來路段)，預計28日17時解除預警性封閉，其中149K~171K+500(向陽至利稻路段)，預計於28日7時開放。

(2).花蓮縣富里鄉台東縣東河鄉台23線7K~25K(豐南路段至北源路段)，視風雨情況開放通行。

(3).花蓮縣卓溪鄉台30線0K~5K+500(卓溪至南安路段)，視風雨情況開放通行。

(4).花蓮縣秀林鄉台8線120K+500~184K+500(金馬隧道至太魯閣口)，視風雨情況開放通行。

(5).花蓮縣光復鄉台11甲線4K~16K+400(東富至豐濱)，視風雨情況開放通行。

(6).高雄市桃源區台20線93K~98K+700(勤和至復興)，預計28日12時開放通行。

(7).高雄市那瑪夏區台29線11K~23K(那瑪夏至五里埔臨時便道)，預計28日12時開放通行。

(8).屏東縣三地門鄉台24線27K+400~38K(文德路口至神山路段)，預計28日8時開放通行。

▲南橫公路台東段土石流坍方。（圖／記者楊漢聲翻攝）

●道路災阻2處:

(1).台東縣海端鄉台20線171K+500~198K+500(利稻至初來)，初步清查181K等3處坍方阻斷通行，預計27日17時開放通行。

(2).花蓮縣秀林鄉台8線114K+600~120K+500(合歡派出所前至金馬隧道東口)，117K+300關原路段路基缺口，視風雨及搶修情形再行評估開放。

●道路災情2處:

(1).台東縣太麻里鄉台9線398K+600~400K+050(多良路段)邊坡落石，單線雙向通行，預計28日15時恢復正常通行。

(2).台東縣大武鄉台9線411K(富山橋)土石泥流堆積，單線雙向通行，預計28日15時恢復正常通行。