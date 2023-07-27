LIVE／杜蘇芮「眼牆置換」恐再達巔峰　氣象局最新說明

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颱風杜蘇芮持續往北北西前進，今日將通過台灣海峽南部，南台灣在午後風雨也會加劇，而金門在今日深夜到明晨風雨最強，氣象局預計明日白天解除本島陸警。不過，杜蘇芮目前正進入「眼牆置換」階段，一般來說眼牆置換後颱風會重新增強，再一次達到巔峰。氣象局將於14:40說明颱風最新動態。

杜蘇芮下午13時的中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約 200 公里之海面上，以每小時17轉24公里速度向北北西進行，近中心最大風速每秒 43 公尺（約每小時 155 公里），相當於 14 級風，七級風平均暴風半徑280公里。

氣象局提醒，颱風暴風圈已籠罩嘉義以南、東南部陸地及澎湖地區，對苗栗以南地區、南投、花蓮、台東、恆春半島、澎湖、金門構成威脅，各地風雨持續增強。

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▲杜蘇芮颱風下午最新位置。（圖／翻攝RAMMB）

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，從雷達圖中可以看見颱風中心神似「甜甜圈」，目前正進入「眼牆置換」階段，未來方向會稍微不穩定且搖擺，一般而言，眼牆置換後颱風會重新增強，再一次達到巔峰，不過由於杜蘇芮即將登上中國陸地，屆時可能沒有增強的時間。

氣象局預估，午後颱風雨帶進入南部地區，降雨將會明顯加劇，今晚到明晨颱風通過澎湖西南方海域，東部、南部、中部局部地區都會有雨，離颱風最近的澎湖、金門在今夜到明晨風雨增強，明日白天颱風進入中國福建，金門雨勢持續，但台灣本島降雨趨緩，明日白天有機會解除本島的陸上颱風警報。

▲今日東半部嚴防超大豪雨。（圖／翻攝氣象局直播）