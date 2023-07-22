歡慶父親節！台中大魯閣抽日本東京雙人機票　大遠百滿5000送300

▲父親節到台中大魯閣新時代用餐滿299元，就有機會抽中東京來回機票。（圖／業者提供）



記者游瓊華／台中報導

父親節將至，台中大魯閣新時代購物中心即日起到8月8日推促銷活動，主打商品下殺6折起、全館滿仟佰優惠、刷指定銀行最高可獲高達16%的回饋；餐飲消費滿299元再抽日本東京雙人來回機票、家庭房住宿等好禮；台中大遠百今年父親節檔期主軸為「父潮者聯盟」，即日起至7月31日百貨服飾5000元送300元，另外還有「機甲英雄」園遊會等活動，要搶攻消費者荷包。

大魯閣新時代指出，今年父親節檔期推出全館滿3000元送300元、單筆滿8000元加碼送300元、累積滿3萬5000元再加送1500元優惠，特定信用卡總回饋高達16%；另外，此次獨家推出日系品牌UNIQLO、宜得利單櫃單筆滿1500元加贈會員點數200點。

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▲台中大遠百推機甲戰士園遊會，搶攻大小朋友的荷包。（圖／業者提供）



而台中大遠百宣布，即日起至7月31日百貨服飾5000元送300元，加碼遠東百貨APP再送100元，即日起至8月8日保健器材單筆滿5000元送600元、大家電單滿1萬送1000元。另外再針對信用卡祭出多重好禮回饋，最高刷1萬送500元，買越多優惠享越多。