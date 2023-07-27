日本各地出現「災害級酷暑」！35地區發布中暑警報　京都逼40度

▲日本環境省與氣象廳27日對35個地區發布中暑警戒。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本27日全國各地氣溫飆高，九州與近畿地區最高更可能來到39度災害級酷暑，就連北海道地區也突破35度，至少35個都道府縣發布中暑警戒，創下今年最高紀錄。

根據《日本新聞網》報導，東京都心上午11時觀測到35.6度高溫，而埼玉縣鳩山上午11時則觀測到36.4度。京都市預計27日最高溫會來到39度，前橋市、埼玉市、大阪市以及大分縣日田市各地也會飄破38度，各地都將出現「災害級酷暑」。

就連北海道帶廣地區也會來到36度，環境省與氣象廳更是時隔2年首次對北海道發布「中暑警戒」。當局27日一共對全日本35個都道府縣發布中暑警戒，創下2023年的最高紀錄。

▲日本各地紛紛出現35度以上高溫。（圖／達志影像／美聯社）



發布中暑警戒的地區包括北海道十勝地區、茨城縣、埼玉縣、東京都小笠原群島、千葉縣、山梨縣、靜岡縣、愛知縣、岐阜縣、三重縣、新瀉縣、富山縣、石川縣、福井縣、滋賀縣、京都府、大阪府、兵庫縣、和歌山縣、岡山縣、廣島縣、島根縣、鳥取縣、德島縣、香川縣、愛媛縣、高知縣、山口縣、福岡縣、大分縣、長崎縣、佐賀縣、熊本縣、宮崎縣、鹿兒島縣。

根據《日本放送協會》報導，西日本至北日本各地27日將會被高氣壓籠罩，因此氣溫自上午便會開始逐漸升高。不過由於大氣不穩定，西日本至北日本地區27日下午仍有可能出現局部雷陣雨。