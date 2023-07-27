柯文哲辦「姊妹選哲之友會」　四叉貓疑：真能撕掉仇女標籤？

▲柯文哲將舉辦「台北姊妹選哲之友會」。（圖／翻攝自Facebook／四叉貓。劉宇（滾動））



記者詹宜庭／台北報導

網紅「館長」陳之漢、前立委黃國昌日前舉辦716遊行，但外界質疑現場男性佔多數，是因民眾黨總統參選人柯文哲過去「仇女」言論導致，而柯文哲則痛批「這實在是太會造謠」。對此，網紅「四叉貓」劉宇27日發文指出，柯文哲競辦計畫將於8月初在台北市舉辦「台北姊妹選哲之友會」，質疑「找幾百個女生參加女性專場，真的能撕掉仇女標籤嗎？」

《美麗島電子報》26日公布2024大選7月民調，民進黨總統參選人賴清德支持度35.1%居冠、民眾黨總統參選人柯文哲24%居次、國民黨總統參選人侯友宜19.9%居末，柯文哲下跌4.6個百分點。

四叉貓今日透過臉書發文表示，716遊行柯文哲被貼上仇女標籤，民調出來一口氣噴掉4.6個百分點，幕僚想出策略，要辦一場柯文哲姊妹茶會撕掉標籤，「但柯文哲的女性支持者還要靠限定場才找的到嗎？」

四叉貓批評，他是不知道這個企劃案是誰想的，但地點是在內湖的《大直典華繁華廳》，可放大桌50桌，坐滿500人，純塞椅子坐滿651人，到時候民眾黨發言人喊超過這個數字就是造謠。同時，他也質疑，「柯文哲找幾百個女生參加女性專場真的能撕掉仇女標籤嗎？華似錦廳能容納1500人，大花田盛事則能容納1756人，這兩個廳拍起來畫面更震撼，不租大廳是不是怕找不到人嗎？」