遭冤虐死女嬰　保母扛2年公審壓力淚崩：能撐到現在已是奇蹟

記者黃翊婷／綜合報導

刺青師彫博指控年僅11個月大的女兒遭蔡姓保母虐死，沒想到2年之後案情大逆轉，檢方調查是彫博吸毒導致女兒吸入毒煙，產生副作用進而重摔頭部身亡。蔡姓保母淚訴，過去這段時間承受許多壓力，一度寫下遺書，後悔為何要接下這個案子，能活到現在已經是奇蹟，日後也不敢再當保母，只希望生活能快點恢復平靜，其他的就交給司法裁決。

▲案發第一時間有一群網友跑到保母家撒冥紙、砸雞蛋。（圖／ETtoday資料照）

回顧這起案件，2021年10月13日彫博指控，將11個月大的女兒交給高雄市仁武區有合格執照的蔡姓保母照料，沒想到短短2天孩子就因頭部重創死亡，於是透過好友網紅鳳梨（吳泓逸）揭露此事，指控保母虐嬰致死，引發社會大眾關注。

▲彫博承認動手打保母。（圖／翻攝自YouTube）

當時有一群人衝到蔡姓保母家撒冥紙、丟雞蛋，直到警方到場對空鳴槍才罷手。後來網路上流傳一段蔡姓保母挨打的影片，彫博承認，影片中動手打巴掌的黑衣男子就是自己。

然而，橋頭地檢署檢察官在偵辦過程中發現，女嬰體內驗出K他命反應，蔡姓保母和吳姓丈夫經檢驗都未驗出K他命反應，反而是孩子生父被驗出有吸毒，因此研判孩子應該是在家中吸入K他命毒煙，產生副作用導致重摔頭部身亡。

根據《聯合新聞網》報導，蔡姓保母淚訴，過去這2年一家人受到霸凌、承受許多壓力，一度連遺書都寫好了，後悔為何要接下這個案子，有一陣子甚至連出門都不敢，如今回想起來仍會發抖，能活到現在已經是奇蹟，事發至今她不敢繼續擔任保母，改從事清潔工作，只希望生活能早日恢復平靜，其他的就交給司法裁決。

▲彫博（左）發聲明強調「公道自在人心」。（圖／ETtoday資料照）

案件翻轉之後，彫博一度發文怒轟「甘我屁事」，接著又突然刪文，隨後重新發聲明，強調「公道自在人心」、「一切交給律師團」。女嬰的祖父母也在臉書發文，質疑檢方有利於家屬的證據都不採納，他們會上訴到底。

而當初力挺朋友的鳳梨則遭到網友留言洗版，指責他害慘保母。鳳梨26日傍晚出面道歉，表示「一切尊重司法，以後會更謹慎行事」。

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