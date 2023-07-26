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杜蘇芮暴風圈觸陸！高雄捷運、輕軌視風力停駛或延長班距

▲高雄輕軌貓貓蟲咖波彩繪列車。（圖／記者許宥孺攝）

▲因應颱風，高雄捷運、輕軌將視風力、積水高度停駛或延長班距。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

颱風杜蘇芮持續進逼，中央氣象局已經發布陸上、海上颱風警報，且颱風暴風圈已於下午3點正式碰觸到恆春半島的陸地。高雄捷運公司已完成捷運、輕軌防颱機作業，並宣布颱風期間，捷運、輕軌營運班距將依陣風級數停駛或延長班距。

因應颱風，高雄捷運公司依據S.O.P啟動捷運及輕軌防颱作業，車站進行各項防洪設備整備工作；輕軌系統進行全線軌道及設備檢視，並針對沿線樹木進行預防性修剪，部份地勢較低地區也已備妥沙包以供防洪防災使用，全數工作目前均已確認完成。捷運與輕軌並均加派防災及搶救搶修應變人力，加強應變機制通報。

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▲▼因應杜蘇芮颱風可能來襲，高捷啟動並完成防颱機制工作。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼因應杜蘇芮颱風可能來襲，高捷啟動並完成防颱機制工作。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼因應杜蘇芮颱風可能來襲，高捷啟動並完成防颱機制工作。（圖／記者許宥孺翻攝）

高捷公司指出，依據現行高捷營運模式，若平均風力10級或瞬間風力11級以上，高架平面路段改40km/h慢速行駛進站停靠，觀察十分鐘後若再發生上述風力，則高架平面路段暫停營運；地下段車站列也會配合延長列車進站停靠時間，並調整班距。

另輕軌系統則視風力與軌面積水高度，若瞬間風力8級或平均6級持續30分鐘以上，列車將以30km/h以下速度行駛至端點站清車暫停營運，若瞬間風力9級或平均9級持續30分鐘以上，或積水高度超過輕軌軌面積7.5公分以上時，該區段停駛。

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