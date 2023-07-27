美眾院主張聯大2758決議不涉台　立委：台灣國際地位重要里程碑

▲美國聯邦眾議院26日通過「台灣國際團結法案」。（圖／路透社）



記者杜冠霖／台北報導

美國聯邦眾議院26日通過「台灣國際團結法案」。法案主張聯合國大會第2758號決議不涉台灣，將致力對抗中國試圖在國際組織扭曲關乎台灣事宜的行徑。對此，民進黨立委趙天麟表示，這項決議前所未有，觸及台灣在聯合國的法律地位、台灣跟中國相異之處，更必須處理台灣的國際地位，是很大的里程碑。

「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act）旨在反制中國試圖透過扭曲聯合國大會第2758號決議阻礙台灣參與國際組織的行徑，強調該決議僅處理中國代表權問題，未涉及台灣。法案今年5月獲聯邦眾議院外交委員會無異議通過，現再順利通過眾議院，後續將送交聯邦參議院審議。

外交部表示，數十年來，中國持續惡意擴大並曲解聯大第2758號決議中僅提及「中國代表權」，卻藉此用以打壓台灣在各種國際平台的參與、阻止台灣作出貢獻，更用以作為其虛假的「一個中國原則」的國際法基礎，在各種場合謊稱該決議證明北京對台灣的主權。「台灣國際團結法案」是美國國會以具體行動反制中國在全球故意扭曲聯大第2758號決議的劣行，盼以明確的國會立法來澄清事實，極具意義。

趙天麟指出，這件事情的里程碑跟台美21世紀倡議是同等重要，台美貿易是台美之間第一份貿易協定，美國國會已經通過，台灣國會依定也全數支持這樣倡議和協定。

趙天麟表示，同時美國國會又送給台灣很大的支持、前所未有，通過決議的方式探討台灣在聯合國的地位，過去或許有個別政治人物或政府官員略略提到這件事，但從來沒有在美國眾議院通過這樣決議。

趙天麟指出，該決議觸及討論台灣在聯合國的法律地位，也觸及台灣跟中國的相異之處，以及必須認真面對處理台灣的國際地位，這實在是很大的里程碑。

趙天麟表示，雖然接下來還有參院能否通過以及總統是否簽署的關卡要走，但身為台灣外交國防委員會的成員，還是要對美國眾議院獻上感謝，德不孤必有鄰。

