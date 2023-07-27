　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美眾院主張聯大2758決議不涉台　立委：台灣國際地位重要里程碑

▲▼ 台灣國旗,美國國旗,台美關係,美台關係。（圖／路透社）

▲美國聯邦眾議院26日通過「台灣國際團結法案」。（圖／路透社）

記者杜冠霖／台北報導

美國聯邦眾議院26日通過「台灣國際團結法案」。法案主張聯合國大會第2758號決議不涉台灣，將致力對抗中國試圖在國際組織扭曲關乎台灣事宜的行徑。對此，民進黨立委趙天麟表示，這項決議前所未有，觸及台灣在聯合國的法律地位、台灣跟中國相異之處，更必須處理台灣的國際地位，是很大的里程碑。

「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act）旨在反制中國試圖透過扭曲聯合國大會第2758號決議阻礙台灣參與國際組織的行徑，強調該決議僅處理中國代表權問題，未涉及台灣。法案今年5月獲聯邦眾議院外交委員會無異議通過，現再順利通過眾議院，後續將送交聯邦參議院審議。

外交部表示，數十年來，中國持續惡意擴大並曲解聯大第2758號決議中僅提及「中國代表權」，卻藉此用以打壓台灣在各種國際平台的參與、阻止台灣作出貢獻，更用以作為其虛假的「一個中國原則」的國際法基礎，在各種場合謊稱該決議證明北京對台灣的主權。「台灣國際團結法案」是美國國會以具體行動反制中國在全球故意扭曲聯大第2758號決議的劣行，盼以明確的國會立法來澄清事實，極具意義。

趙天麟指出，這件事情的里程碑跟台美21世紀倡議是同等重要，台美貿易是台美之間第一份貿易協定，美國國會已經通過，台灣國會依定也全數支持這樣倡議和協定。

趙天麟表示，同時美國國會又送給台灣很大的支持、前所未有，通過決議的方式探討台灣在聯合國的地位，過去或許有個別政治人物或政府官員略略提到這件事，但從來沒有在美國眾議院通過這樣決議。

趙天麟指出，該決議觸及討論台灣在聯合國的法律地位，也觸及台灣跟中國的相異之處，以及必須認真面對處理台灣的國際地位，這實在是很大的里程碑。

趙天麟表示，雖然接下來還有參院能否通過以及總統是否簽署的關卡要走，但身為台灣外交國防委員會的成員，還是要對美國眾議院獻上感謝，德不孤必有鄰。
 

ET快訊
隋棠解放比基尼！　網看傻：生3個這樣合理嗎
北北基強風「逼近颱風假標準」！　不輸搖滾區2縣市
「最難放颱風假」縣市曝！　10年只放過11天
日氣象廳：熱低壓最快明升颱　路線「直掃北台灣」
快訊／女兒猝死案逆轉　彫博前妻發聲了
快訊／中橫公路「驚見大洞」！　地基全掏空
快訊／3縣市迎「超大豪雨」紫爆！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台英將簽署強化經貿夥伴架構　綠委：跟進美國

美眾院反制中國扭曲聯大2758號決議　游錫堃：終於拆穿中共謊言

侯友宜遭酸穿國王新衣　黃暐瀚：「要小孩閉嘴」就變出錦衣

于美人邀柯看《芭比》　網友直擊：柯文哲跟「她」一起看了

藍議員主張遷基隆彈藥庫被當地人否決　怒嗆民眾「是你討打！」

金溥聰「看不起」羅智強遭小雞反彈　侯競辦：金扮演好執行長角色

李正皓諷侯友宜視察像「猴王登基」　批：票被市府派敗光

侯友宜能否超車柯文哲？　她分析：關鍵在「柯市府大祕寶」

韓國瑜列藍營不分區立委第一位？　林濁水諷刺：韓粉智慧無人能及

賴清德被抓到有啤酒肚　周玉蔻問李秉穎：是基因遺傳

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

抽K害死愛女？彫博發聲了　交給律師：誰翻車還不知道

前Spexial Teddy「遭砸破相縫針」　臧芮軒霸氣報警「急攔肇事辣妹」

高大成2年前斷言女嬰非虐死　曝恐長期吸毒煙霧：血管脆弱

東京迪士尼高難度遊戲　４招技巧教你贏獎品！

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

台英將簽署強化經貿夥伴架構　綠委：跟進美國

美眾院反制中國扭曲聯大2758號決議　游錫堃：終於拆穿中共謊言

侯友宜遭酸穿國王新衣　黃暐瀚：「要小孩閉嘴」就變出錦衣

于美人邀柯看《芭比》　網友直擊：柯文哲跟「她」一起看了

藍議員主張遷基隆彈藥庫被當地人否決　怒嗆民眾「是你討打！」

金溥聰「看不起」羅智強遭小雞反彈　侯競辦：金扮演好執行長角色

李正皓諷侯友宜視察像「猴王登基」　批：票被市府派敗光

侯友宜能否超車柯文哲？　她分析：關鍵在「柯市府大祕寶」

韓國瑜列藍營不分區立委第一位？　林濁水諷刺：韓粉智慧無人能及

賴清德被抓到有啤酒肚　周玉蔻問李秉穎：是基因遺傳

台灣水鹿現蹤中海拔山區　特生中心：台灣生物多樣性回歸

集保結算所推動股東e服務　電子投票成果豐碩

撿回瘦弱奶貓「用愛灌溉」　爸見2年後對比照：我是不是灌太多了

悍將中學迷彩球衣湛藍出擊！玖壹壹、魏如萱8／6賽後開唱

台英將簽署強化經貿夥伴架構　綠委：跟進美國

厄瓜多監獄暴動派2700士兵奪回控制權　尋獲11遺體29屍塊

新進展！「淡北道路」建設有譜　淡水將華麗轉身

江宏傑5年婚姻「走錯哪一步」？網挖2原因：和福原愛價值觀差太大

江宏傑開記者會「日網友怎麼看？」　對福原愛失望：怎能上電視

又見「e-tag及台電」詐騙簡訊　民眾切勿點擊連結！

游泳一半脫褲拉水裡！後方衰男蛙式「糞泳向前」屎水吞下肚

政治熱門新聞

快訊／北北基桃宣布：明正常上班上課

「兩岸密使」驟逝！　前文建會主委傳奇一生落幕

中部7縣市27日「萬安46號演習」取消

鄭家純酸單身要買失能險　陳沂揪團購

館長挺丁特：民進黨讓台灣「沒言論自由」

快訊／早點睡！北北基桃明上班上課

賴清德國安幕僚沒有蔡人馬　內幕曝光

吃堅果遭出征　網力挺徐巧芯

快訊／杜蘇芮暴風圈觸陸！　新北市災害應變中心強化三級開設

張善政遭控禮遇為子送機　航警局回應了

民進黨為何民調不墜？　媒體人：民眾又不是傻瓜

藍小雞酸蔡英文確診「是不想勘災」　不滿臉書被灌爆再回嗆

賴清德「四大支柱」有瑕疵？　賴陣營：刻意抹黑

藍議員主張遷基隆彈藥庫被當地人否決　怒嗆民眾「是你討打！」

更多熱門

相關新聞

郭台銘參選助攻賴清德？　陳玉珍拋整合策略：我不認為

郭台銘參選助攻賴清德？　陳玉珍拋整合策略：我不認為

鴻海創辦人郭台銘動作頻頻，更選在國民黨全代會當天表示民意大於黨意，「我就是要扮演帶來希望也帶來改變的角色」，引來各界關注。挺郭派的國民黨立委陳玉珍認為，郭台銘若真參選，並不會幫助到民進黨的賴清德，因為郭台銘會拉走民眾黨的柯文哲的票，而在非綠的3人支持度都差不多的狀況下，就勢必要談整合。

賴清德「四大支柱」有瑕疵？　賴陣營：刻意抹黑

賴清德「四大支柱」有瑕疵？　賴陣營：刻意抹黑

消失的秦剛成陸外交部熱點！發言人被問到笑了

消失的秦剛成陸外交部熱點！發言人被問到笑了

武漢地震監測中心遭駭「源頭指向美國」 陸外交部予以譴責

武漢地震監測中心遭駭「源頭指向美國」 陸外交部予以譴責

黃珊珊緩頰柯文哲「厭女」　他酸：像霸凌者家長說「我的小孩很乖」

黃珊珊緩頰柯文哲「厭女」　他酸：像霸凌者家長說「我的小孩很乖」

關鍵字：

趙天麟台海局勢民進黨台美關係聯大聯合國外交部

讀者迴響

熱門新聞

29歲正妹YouTuber家中輕生亡！死前PO千字文控訴

男偶像粉絲面前坦承「我是個gay」！

杜蘇芮加速陸警再擴大！今風雨最強　11縣市豪大雨

杜蘇芮風雨越晚越強　中南部縣市長尷尬原因曝

即／江宏傑將開記者會　福原愛回應

帝爺公蛇終於現身！廟方見牠躲桌底

鳳梨被爆有女友還射後不理！

福原愛凌晨突發聲！　意外洩官司開打中

年收多少算小康？鄉民公認數字揭現實

全台停班停課一覽！北北基桃宣布了

今7縣市停班課！　杜蘇芮11縣市炸豪大雨

杜蘇芮像喝醉酒！暴風圈將罩大半台灣陸地

杜蘇芮襲墾丁現況！風雨狂搧路樹晃

LINE「8款驚喜貼圖」快下載

李玟告別式流程曝光！　扶靈人士驚見「超大咖天后」

更多

最夯影音

更多
大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴
海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面