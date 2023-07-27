郭台銘參選助攻賴清德？　陳玉珍拋整合策略：我不認為

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘動作頻頻，更選在國民黨全代會當天表示民意大於黨意，「我就是要扮演帶來希望也帶來改變的角色」，引來各界關注。挺郭派的國民黨立委陳玉珍認為，郭台銘若真參選，並不會幫助到民進黨的賴清德，因為郭台銘會拉走民眾黨的柯文哲的票，而在非綠的3人支持度都差不多的狀況下，就勢必要談整合。

《美麗島電子報》近日公布2024大選7月民調，若是原三腳督的戰況下，賴清德支持度35.1%居冠、柯文哲24%居次、國民黨的侯友宜19.9%居末；若郭台銘參選，賴清德支持度則為33.1%、柯文哲20.7%、國民黨的侯友宜17.3%、郭台銘12.8%。

陳玉珍在《少康戰情室》指出，郭台銘有準備很多政策，有許多幕僚，政策上準備充分。第一他擔心兩岸和平，這是他首要目標，幕僚也給他很多國家未來怎麼發展的政策，而他的動作，也是在跟參選人示範一個選戰不是鬥嘴這種事。再來他很勤於拜訪地方，都顯示他沒有忘情這場選舉，原因是517徵召的時候，他覺得中間過程很奇怪。

至於郭台銘真投入大選是否反而助攻賴清德，陳玉珍說，她並不認為，因為郭台銘出來，會把柯文哲的票拉比較多，當非綠3個都支持度都差不多，大家都不會活的狀況，就會坐下來談，如果差距太大，支持者就會自動棄保，被民眾黨撿走，所以3人如果民調都一樣，基層民眾就會逼他們談。

不過，同在現場的國民黨台北市議員張斯綱說，現在藍白怎麼整就談不攏，郭台銘的加入反而會讓整個選況複雜化；資深媒體人尹乃菁也說，郭台銘把柯文哲拉下來，不是苦肉計，他還是想選總統，這種整合策略有種一廂情願；國民黨立委江啟臣則指出，台灣是政黨政治，大家在比賽，一定是先幫自己人，而不是現在就在想自己會輸，應該是最後要衝刺再去談合作，目前就釋放出這種訊息，這個仗怎麼打？