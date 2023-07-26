駐台人士評賴清德「四大支柱」有瑕疵　賴陣營跳腳：刻意抹黑

▲副總統賴清德近日投書外媒說明「四大支柱」理念，引發關注。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

時值副總統賴清德即將出訪巴拉圭、過境美國之際，外媒《金融時報》指美方要求澄清「台灣總統走入白宮」一事，又有本媒報導引述不具名駐台人士指，賴「四大支柱」文稿在語法、用字上有瑕疵，引發討論。對此，賴清德競總發言人趙怡翔今（26日）反批媒體「持續抹黑」，並強調賴清德投書內容獲得國際認同。

趙怡翔說明，賴清德作為負責任的總統參選人，清楚提出未來在國防戰力、經濟安全、國際合作及兩岸關係的施政方向，此文章在國際媒體與外交圈中獲得廣大迴響；「四大支柱」包括強化國防嚇阻能力、鞏固經濟安全發展、強健民主夥伴關係及維持兩岸現狀，以確保區域的和平與穩定，包括前白宮國安會資深官員主任簡以榮、德國馬歇爾基金會葛來儀等多位國內外學者均正面看待本文內容，而該文也普遍在國際媒體上獲得大篇幅報導。

針對媒體報導內容，趙怡翔表示，多數為對語法風格的偏見，與內容本身毫無關聯；另對於報導指「runup」用字有瑕疵，趙說，此為《華爾街日報》編輯選擇的拼法，賴稿件使用「run up」，建議不具名人士可以直接向位於美國紐約之《華爾街日報》表達對英文用字的糾正與抗議。

趙怡翔指控，「四大支柱」文章刊登後，看見部分在野黨與中國駐美大使館分別提出抨擊，也遺憾看到特定媒體選擇以不具名「駐台人士」刻意抹黑該篇文章的內容，此作法不但缺乏公信力，更有失媒體的專業。