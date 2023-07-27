駕駛紅燈倒數3秒壓斑馬線罰5400元　法官一看「2分鐘闖2次」

記者黃翊婷／台北報導

台北某交通公司旗下一名駕駛在今年2月21日晚間8時許開車行經某路口，因為在紅燈倒數3秒時鬆開油門，滑行壓到斑馬線，遭舉發開單2次，總計挨罰5400元。雖然業者強調當下無意闖紅燈，只是提早起步，但法官檢視2段影像證據，發現駕駛在2分鐘內2次經過路口都闖紅燈，最終裁定駁回告訴，全案仍可上訴。

▲駕駛停等紅燈時鬆開油門，滑行壓到斑馬線，被認為有闖紅燈的意圖，挨罰5400元。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

判決書中記載，該公司旗下一名駕駛今年2月21日晚間8時許駕駛營業小客車行經某路段，因為闖紅燈被舉發2次，總計受到裁處5400元罰鍰。業者不服提出行政訴訟並表示，當時是在紅燈倒數3秒時鬆開油門，滑行壓到斑馬線，同時號誌燈也轉為綠燈，並無意闖紅燈，只是提早起步罷了，希望能撤銷原處分。

台北市交通事件裁決所則認為，經查證採證影像，駕駛的車輛已經超過停止線、行人穿越道，行為嚴重危害往來行人及車輛安全，參酌交通部82年4月22日交路字第009811號函釋，駕駛當然有闖紅燈的意圖，並非只是紅燈越線。

台北地院法官檢視2段影像證據，在第1段影片中，畫面時間晚間8點52分27秒時，可以看見前方路口號誌已經轉為紅燈，該路段並未繪設路口範圍，2秒鐘之後駕駛行駛至路口，但並未停下，而是繼續往前開並越過停止線，接著前輪壓到行人穿越道，同時路口號誌轉為綠燈。

在第2段影片中，畫面時間晚間8點53分16秒時，駕駛來到另一個路口，當時車輛雖然停下，但前輪已經超過停止線，畫面時間晚間8點53分56秒至54分01秒時，路口仍是紅燈，駕駛卻起步並越過停止線及行人穿越道進入路口，直到畫面時間晚間8點54分02秒路口號誌才轉為綠燈。

法官認為，駕駛2次經過路口時都是紅燈，他卻越過停止線，前輪也壓到行人穿越道，顯然有想要通過路口的意圖，參照交通部82年4月22日交路字第009811號函，應已構成闖紅燈的行為，台北市交通事件裁決所依法裁處罰鍰並無不妥，因此裁定駁回業者告訴，全案仍可上訴。