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社會 社會焦點 保障人權

人妻小學同學會約在摩鐵　夫見綠光對話離婚！她秒入籍小王

記者黃翊婷／台北報導

蕭姓人夫2021年5月至7月間發現李姓妻子經常以「參加小學同學聚會」外出，有一次因為妻子遲遲未返家，他才在家人共用的電腦中發現妻子與徐姓男子的曖昧LINE對話，原來所謂的同學聚會其實是約在摩鐵，後來夫妻倆離婚，妻子1個月後便將戶籍遷入徐男家，讓他氣到決定提告求償55萬元。台北地院法官審理後，判徐男應賠償8萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲摩鐵,旅館,賓館,性行為,偷情,休息,情侶（示意圖／Ettoday資料照）

▲蕭男發現妻子說要參加同學聚會，其實都是跑去和徐男約會。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

蕭男在判決書中主張，妻子2021年5月至7月間經常藉口參加國小同學聚會外出，經鄰居告知才知道，白天他外出上班不在家時，經常有一名陌生男子跑來找人，2021年7月20日因為妻子遲遲未返家，他發現家中共用電腦的LINE沒有登出，好奇看了一下，這才驚覺被戴綠帽。

蕭男表示，妻子口中的國小同學就是徐男，從兩人2021年7月13日至18日的LINE對話紀錄中可知，他們多次在徐男住處、摩鐵發生性行為，後來妻子返家也坦承外遇，期間有發生性行為，同時寫下悔過書承諾不會再出軌，結果2021年8月5日又被他抓包與徐男私下會面。

蕭男提到，徐男被抓包之後不但沒道歉，還跑來他家樓下按門鈴騷擾，或在附近徘徊，最終導致他與妻子離婚，1個月之後妻子就將戶籍遷入徐男家，讓他大受打擊，憤而決定對徐男提告求償55萬元。

對於上述指控，徐男辯稱，自己從未與李女發生性行為，兩人從國小、國中起對話就很腥羶、浮誇，也習慣編造黃色劇情，加上隨著年紀增長，性經驗變豐富了，用字遣詞才會更加豪放不羈，蕭男與李女離婚並非是他造成的。

然而，台北地院法官認為，蕭男主張徐男與妻子發生婚外情，並出示LINE對話紀錄、臉書訊息截圖、悔過書、戶口名簿等證據；反觀徐男雖然矢口否認，卻沒有舉證證明，對悔過書內容也沒有異議，他的說詞顯然不足以令人信服。

法官接著指出，考量到蕭男與李女的婚姻關係維持超過11年，且育有兩名子女，徐男侵害配偶權的行為的確造成蕭男身心痛苦，加上雙方身分、地位、經濟能力等因素，最終判徐男應賠償8萬元較為適當，全案仍可上訴。

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