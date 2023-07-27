打破仇女印象？柯文哲要成立姊妹選哲之友會　她點關鍵：見樹不見林

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲近期女性支持度下滑，外界解讀是過去仇女言論發酵導致。有媒體報導柯陣營將在8月舉辦北區姊妹台灣選哲之友會成立大會，要力破女性支持度下滑傳言。對此，北市議員苗博雅27日在民進黨團記者會中回應，柯文哲的方法見樹不見林，柯經常重用一些女柯粉，但政治立場不同的女性就叫人家去坐櫃檯，8年多來多少人提醒過他，但他始終沒有反省。

對於女性選哲之友會將成立，民進黨立委參選人許淑華表示，尊重，但成立這個會不代表他不仇女、厭女，這是來自他的態度跟行為，他如果要舉辦，陳佩琪參與這個會議會比較適合，不用為證明自己沒有仇女辦這個會，應該是讓女性自發性感受，而非這種形式上的會，民眾應該看得清楚，他去上一些性平教育會比較直接一點。

對於該活動，北市議員苗博雅指出，她預言會爆滿大成功，因為柯文哲選擇的廳大概6百多個人，全國要找6百位支持柯的女性朋友一定沒問題，但柯文哲有沒有歧視女性的問題，並不會因為找了幾百個女性出來支持就解決。

苗博雅直言，他的性別盲不是一朝一夕開始，是從9年起參與選舉開始，就有很多詭異的性別發言，包含長得漂亮要坐櫃檯、素顏不要出來嚇人。柯文哲經常對女性開地圖炮，卻偶爾認錯、絕不改過，自然會累積性別盲印象。

苗博雅指出，柯文哲不斷找出挺他跟重用的女性，但這個方法見樹不見林，柯經常重用一些女柯粉，但政治立場不同的女性就叫人家去坐櫃檯、酸人家肥，這都是他親口講的，柯也沒辦法反駁為何自己經常用性別言論攻擊別人，這才是他要解決的，8年多來有多少人提醒過他，但他始終沒有反省，不解決問題、問題就會解決你。

民進黨團幹事長劉世芳表示，柯文哲選擇性尊重女性，支持他的就很尊重，不支持他的，就連在北流、世大運的工作人員都用非常難聽字眼，選擇性的仇視。

劉世芳指出，下個禮拜一立法院會通過性平三法修正案，建議柯文哲先把民眾黨團版本都補足，證明自己不是為了選擇才成立女性選哲之友會，民眾眼睛是雪亮的，不會因為你說尊重女性，就忘了你過去所講的歧視話語，到現在也沒聽過你反省。